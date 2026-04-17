Ilyen, ha felszabadult az Újpest: hét gólt szerzett Szélesi Zoltán csapata az NB I-ben

Nagyobb tétje volt a meccsnek a Nyíregyháza számára, amely egy esetleges győzelemmel bebiztosíthatta volna élvonalbeli tagságát a következő szezonra. A vezetőedző, Bódog Tamás a meccs előtt el is mondta az M4-nek, hogy bátor, támadó focival készültek, azonban már a 3. percben elcsúszott utolsó emberként Jovanov, amit Horváth góllal büntetett. Alig ocsúdhatott fel ebből a Szpari, amikor jött a második hazai gól: Horváth ezúttal előkészítő volt, Ljujic ballal a tizenhatoson kívülről talált be.

A 10. percben tizenegyest ítélt Bognár Tamás, de mondjuk ki, benézte a szituációt, mert úgy látta, hogy Fiola Attila kezezett, miközben a vendégek csatára volt szabálytalan – a VAR teljesen indokoltan közbelépett.

Így aztán 2-0-ról folytatódott a meccs, de nem sokkal később jött az újabb hazai gól, ismét Horváth villant. Az M4 Sport közvetítésében elhangzott, hogy mióta 12 csapatosra állt át a bajnokság, nem szerzett ilyen gyorsan három gólt az Újpest.

A félidő végén életjeleket mutatott a Szpari, a vendégek kétszer a kapufát találták el, Bodnár pedig egyszer a gólvonalról mentett, így szépíteni nem sikerült.

A második félidő is gyors újpesti góllal indult, Krajcsovics forgolódott a nyíregyházi tizenhatoson balul, majd laposan kilőtte az alsó sarkot. Matko is beköszönt nem sokkal később, majd a 71. percben Horváth meglőtte a harmadik gólját is. Nem sikerült lenullázni a Nyíregyházát végül, Kvasina majd Tijani szépített a végén, de így is kiütéssel, 7-2-re nyertek a hazaiak, Matko újra betalált utolsó pillanatokban, és így a góllövőlista élére ugrott.

Az Újpest legutóbb 2024 májusában, a DVTK elleni bajnokin szerzett hét gólt, akkor 7-0-ra nyert.

NB I, 30. forduló Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC 7-2 (3-0)

Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző, v.: Bognár T. Újpest FC: Banai – Bodnár (Sarkadi, 79.), Fiola, Stronati, Gergényi (Fehér, 58.) – Krajcsovics (Vlijter, 67.), Maier, Fenyő (Mucsányi Miron, 67.), Horváth K. – Matko, Ljujic (Brodic, 67.) Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. – Jovanov (Vukk, 66.), Temesvári, Katona L., Benczenleitner (Katona M., a szünetben) – Katona B. (Edomwonyi, 66.), Kovács M., Toma (Oláh B., 66.), Antonov – Kvasina, Tijani (Babunszki, 85.) gólszerzők: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujic (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), illetve Kvasina (81.), Tijani (84.) sárga lap: Fenyő (18.), illetve Antonov (45+3.), Kovács M. (49.), Katona M. (68.)