Varga Barnabás csapata majdnem csodát tett

Közel volt a bravúrhoz, de búcsúzott a Varga Barnabással felálló AEK Athén a labdarúgó Konferencia Liga negyeddöntős párharcának csütörtöki visszavágóján.
A görög együttes hazai környezetben már az 51. percre ledolgozta az első mérkőzésen összeszedett háromgólos hátrányát a Rayo Vallecano ellen,
a spanyolok azonban szépítettek, kiharcolva ezzel a négy közé jutást. A magyar válogatott csatár végigjátszotta az összecsapást.
Visszavágók
Konferencia Liga
Fiorentina (olasz)-Crystal Palace (angol) 2-1 (1-1)
gól: Gudmundsson (30., 11-esből), Ndour (53.), illetve Sarr (17.)
Továbbjutott: a Crystal Palace, 4-2-es összesítéssel.
Strasbourg (francia)-FSV Mainz (német) 4-0 (2-0)
gól: Nanasi (26.), Ouatarra (35.), Ensico (69.), Emegha (74.)
Továbbjutott: a Strasbourg, 4-2-es összesítéssel.
AEK Athén (görög)-Rayo Vallecano (spanyol) 3-1 (2-0)
gól: Zini (13., 51.), Marin (36., 11-esből), illetve Palazon (60.)
Továbbjutott: a Rayo Vallecano, 4-3-as összesítéssel.
AZ Alkmaar (holland)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-2 (0-0)
gól: Jensen (73.), Sin (80.), illetve Alisson (58.), Luca Meirelles (83.)
Továbbjutott: a Sahtar Donyeck, 5-2-es összesítéssel.