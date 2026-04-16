Varga Barnabás csapata majdnem csodát tett

Közel volt a bravúrhoz, de búcsúzott a Varga Barnabással felálló AEK Athén a labdarúgó Konferencia Liga negyeddöntős párharcának csütörtöki visszavágóján.

A görög együttes hazai környezetben már az 51. percre ledolgozta az első mérkőzésen összeszedett háromgólos hátrányát a Rayo Vallecano ellen,

a spanyolok azonban szépítettek, kiharcolva ezzel a négy közé jutást. A magyar válogatott csatár végigjátszotta az összecsapást.