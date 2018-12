A kilencgólos thriller után a Barca szomorkodott, de a Realnak azért vágott egy ötöst

Ha nem is 2018 volt a spanyol bajnokság történetének legemlékezetesebbje, azért őrült sevillai derbitől kezdve a Barcelona majdnem veretlen bajnoki címén át Julen Lopetegui bukásáig elég sok minden történt idén a La Ligában. Öt mérkőzéssel meséljük el, pontosan mik.

Január 6.: Sevilla – Betis 3-5

A spanyolok sem szokták túlzásba vinni a téli szünetet, idén már január első hétvégéjén fordulót rendeztek, közte a sevillai városi derbivel, aminél jobb meccsel be sem lehetne rúgni a motort az újévben.

21 másodperc telt még csak el a mérkőzésből, amikor már vezetett a Betis Fabian Ruiz lövésével.

Itt még csak sejteni lehetett, hogy nem fogunk unatkozni. A Sevilla még az első negyedóra letelte előtt kiegyenlített, majd a félidőben még volt egy-egy gól mindkét oldalon. Az előzményekhez képest meglepően sokáig, a 63. percig kellett várni a következő találatra, ami a Betis pazar csapatjátéka után született. Sergio León aztán egy remek lövéssel kettőre növelte az előnyt, úgy tűnt, itt el is dőlt a találkozó.

Csakhogy az azóta már a Barcát erősítő Clément Lenglet fejjel szépített, hogy aztán N’Zonzi találja el a lécet. A hajrában még volt egy nagy sevillai lehetőség, végül egy labdaszerzést követően Cristian Tello lezárta a meccset.

Május 6.: Barcelona – Real Madrid 2-2

Nem kizárt, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo bajnokin találkozott egymással.

A portugál sztár ugyanis – ki ne tudná – a nyáron elhagyta a zsinórban három Bajnokok Ligáját nyerő Real Madridot és a Juventusba igazolt. Márpedig nehéz elképzelni, hogy Messi, ha el is hagyja a Barcelonát, épp Olaszországba igazol, bár Ronaldo csábította már nemrég.

Na, de a meccsre visszatérve, egy El Clásico minden év végi gyűjtésben helyet követel magának, még akkor is, ha nem volt annyira jó meccs. Ez viszont az volt, kellő fordulattal, rengeteg drámával, négy góllal, nyolc sárgával és egy piros lappal.

Luis Suárez szerzett vezetést a 10. percben, de Ronaldo pillanatokkal később egyenlített. Sergi Robertót egy ütés miatt kiállították a az első félidő végén, ám hiába játszott tíz emberrel a Barcelona, Messi ismét vezetést szerzett a hazaiaknak. Gareth Bale aztán a 72. percben egy parádés lövéssel egyenlített ki, és ugyan volt ideje és helyzete is megnyerni a meccset a Madridnak, maradt a 2-2.

A Barca így is örült az eredménynek, két fordulóval a bajnokság vége előtt karnyújtásnyira volt a csapat attól, hogy veretlenül legyen bajnok. Ami aztán nem jött össze, el is mondjuk, miért nem.

Május 13.: Levante – Barcelona 5-4

A Barca kiemelkedett az előző szezonban a mezőnyből, 14 ponttal nyerte meg a bajnokságot az Atlético Madrid előtt, +70-es gólkülönbséggel zárta az idényt. Simán megelőzték otthon az Európa Liga és a Bajnokok Ligája győztesét is.

A veretlen szezont viszont az utolsó előtti fordulóban elbukta a Barcelona.

Talán Ernesto Valverde sem gondolta, hogy milyen sokat jelent majd, hogy Lionel Messit pihenteti a 15. helyezett otthonában rendezett meccsen. A Levante nagyon jól kezdett, a 9. percben már vezetett, az első félidőt pedig 2-1-re nyerte. A második játékrész kezdete minden képzeletet felülmúlt: három gólt rámolt be szűk negyedóra alatt a házigazda. Philippe Countho duplájával – ő három góllal zárt – és Luis Suárez büntetőjével felzárkózott a Barca, de az újabb találathoz a Levante járt közelebb a végéig. 44 bajnoki után kapott ki ekkor a Barcelona, amiben nagy szerepe volt a korábbi újpesti játékosnak, a két gólt szerző Enisz Bardinak.

A spanyol bajnokságban legutóbb az Athletic Bilbao volt veretlenül bajnok, de 1929-30-ban még csak 18 fordulóból állt a szezon.

Október 6.: Deportivo Alavés – Real Madrid 1-0

Annyira fontos szerepet tölt be az egyetemes labdarúgásban a Barcelona és a Real Madrid, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, más csapatok is vannak a spanyol bajnokságban. Persze az Atlético, Sevilla vagy épp a Valencia sokszor kap a dicsfényből, de a kicsik azok, akik igazán radar alatt repülnek. Épp ezért is kell beszélni az Alavésről.

Abelardo érkezésével Spanyolország egyik legjobb formában lévő csapata lett baszk csapatból, igaz ez még akkor, ha a november-december szenvedősebb volt. Viszont olyan formát is mutatott az Alavés, amivel ott toporgott a nagyok között, holtversenyben a második helyen. A nagy menetelés pedig egy Real Madrid elleni győzelemmel indult, Manu García győztes gólja ráadásul a 95. percben esett – csak, hogy még mesébe illőbb legyen a történet.

Október 28.: Barcelona – Real Madrid 5-1

Ha nagyon törjük a fejünket sem tudunk olyan embert mondani a sport világából, aki fél év alatt annyi mindent bebukott, mint Julen Lopetegui.

A baszk edző a nyárnak még úgy vágott neki, hogy esetleg vébégyőzelemre vezeti Spanyolországot, hogy aztán a torna előtt egy nappal rúgják ki, amiért a szövetséggel való korábbi hosszabbítása ellenére is elígérkezett a Real Madridhoz Zinédine Zidane megüresedett helyére.

És a Realtól is hamar, négy hónap és 14 mérkőzés után kivágták.

Ki más adta volna meg a kegyelemdöfést, mint a Barca? Lionel Messi nélkül ráadásul, hogy még fájóbb legyen a madridiaknak, az argentin csapatkapitány a kezét törte pár héttel korábban.

Az első félidőben a Barcelona lefocizta a Realt, és miután Philippe Coutinho és Luis Suárez góljával 2-0 volt a szünetben, az ember azon kezdett gondolkodni, hogy vajon Lopetegui a második felvonásra még kivezényelheti a csapatát, vagy már azelőtt kirúgják. A fordulás után aztán egy teljesne másik Real Madridot láthattunk, Marcelo szépített, a minden egyéni díjat besöprő Luka Modric pedig kapufát lőtt. És ennyire futotta a Real erejéből, Suárez duplázott, a csereként beállt Arturo Vidal is betalált, a Barca hengerelt – Lopeteguit pedig pár napra rá kirúgták.

