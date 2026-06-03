Bedrogozta, verte a pokoli körülmények közt élő kisgyermekeit egy hétgyermekes házaspár, és bevonta őket a szexuális játékaiba

Egészen döbbenetes dolgokat művelt a kisgyermekeivel egy hétgyermekes nyíregyházi házaspár. A szülők arra utasították a rettenetesen elhanyagolt, 12 év alatti kisgyermekeiket, hogy kábítószert fogyasszanak, majd a gyanú szerint bevonták őket a szexuális játékaikba is. A rendőrség elfogta és őrizetbe vette a horrorszülőket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség a gyermekvédelmi hatóság feljelentése alapján indított eljárást a 42 éves férfival és a 38 éves nővel szemben. Azt írták, hogy a hét kiskorú gyermeküket ápolatlan, alultáplált, rossz egészségi állapotban vették gondozásba tőlük tavaly májusban.

Szexuális erőszak

A munkanélküli és rendszeresen drogot fogyasztó szülők elhanyagolták gyermekeiket, nem biztosították a minimális lakhatási, élelmezési és ruházati ellátásukat sem. A szülők a gyermekek előtt fogyasztottak drogot, éltek szexuális életet, és őket is bevonták ezekbe a tevékenységekbe, amivel súlyosan veszélyeztették gyermekeik egészséges testi és lelki fejlődését

– közölte a rendőrség.

Elfogás

A nyomozók nyíregyházi lakóhelyükön fogták el a férfit és a nőt, ahol a kutatás során 40 gramm droggyanús anyagot, valamint a kábítószer fogyasztásához használt tárgyakat, anyagmaradvánnyal szennyezett drogpipát és szívószálat foglaltak le.

A rendőrség többrendbeli, folytatólagosan elkövetett, minősített szexuális erőszak bűntettének, kiskorú veszélyeztetése bűntettének, valamint kábítószer birtoklása bűntettének megalapozott gyanújával hallgatta ki a szülőket. A horrorszülőket őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Egy másik házaspár szándékosan éheztette halálra a két és fél éves kisfiát.