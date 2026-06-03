Nagyobb tűz ütött ki szerda hajnalban Szentpéterváron, miután orosz illetékesek tömeges dróntámadásról számoltak be a Leningrádi terület ellen – írja a Kyiv Post.

Orosz médiafelületek és Telegram-csatornák szerint találat érhette a szentpétervári olajterminált. A közösségi médiában terjedő felvételeken lángok és sűrű füst látszik, a beszámolók szerint a város kikötői térségében. Az Astra nevű független Telegram-csatorna több szemtanúi videó elemzése után arra jutott, hogy a tűz a JSC Petersburg Oil Terminal területén lehetett, amely Északnyugat-Oroszország egyik legnagyobb olajátrakó létesítménye.

Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi terület kormányzója azt közölte, hogy az orosz légvédelem egy 30 drónból álló támadást vert vissza. Korábban három drón elfogásáról beszélt. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Az orosz média szerint a hatóságok a pulkovói repülőtéren is életbe léptették a „Kover” biztonsági tervet, ami fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. A beszámolók szerint több mint tíz induló járatot késleltettek vagy töröltek.

A szentpétervári robbanások előtt orosz Telegram-csatornák egy másik feltételezett dróntámadásról is beszámoltak, mélyen Oroszország területén, a Moszkvától délkeletre fekvő Tambovi területen. A jelentések szerint találat érhette a micsurinszki Progress üzemet, amely katonai repülésben és rakétatechnológiában használt vezérlőrendszereket és berendezéseket gyárthat. Az orosz hatóságok a károk teljes mértékét nem erősítették meg.

A támadás a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum nyitónapján történt. A rendezvényt gyakran „orosz Davosként” emlegetik: ez a Kreml egyik legfontosabb éves üzleti eseménye, amelyen Moszkva a szankciók és az ukrajnai háború miatti elszigetelődés ellenére próbálja gazdasági ellenálló képességét mutatni. A fórumot június 3. és 6. között tartják.

A Kyiv Post szerint a támadás illeszkedik Kijev úgynevezett „olajszankciós” kampányába, amely orosz olajterminálokat, finomítókat és üzemanyagraktárakat vesz célba. Ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak az orosz háborús gépezet fenntartásában.