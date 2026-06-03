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Kultúra

Így omlik össze egy család, ha anya elmegy nyaralni – év végén jön Herendi Gábor új filmje

Sághy Tímea
Werkfotó a Karácsonyra megjövök forgatásáról
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 03. 10:41
Sághy Tímea
Werkfotó a Karácsonyra megjövök forgatásáról
A film humoros keretbe foglalja, mit is okoz, ha alapvetőnek tekintjük, hogy anya mindent megold, amit kell. De mi történik, ha egyszer csak nélküle kell boldogulni?

Bár még év végéig kell várni a Futni mentem és a Szenvedélyes nők rendezője, Herendi Gábor legújabb vígjátékára, a film hivatalos előzetese viszont már most megérkezett.

A december 3-án mozikba kerülő Karácsonyra megjövök című vígjátékban Lovas Rozit és Csányi Sándort láthatjuk Míra és Attila szerepében, háromgyerekes házaspárként, akik igen egyenlőtlen munkamegosztásban tartják rendben a család mindenféle ügyes-bajos dolgát.

Nehezebb egy családot összetartani, mint gondolnád

Míra az anyaságért hozott áldozatként függesztette fel ügyvédi praxisát, a gyerekek nevelése és a család összetartása pedig minden idejét elviszi. Attila középvezető egy multinál, és szerinte a háztartás vezetése nem igazi munka, főleg nem kihívás. A naponta családját priorizáló Mírának évek óta nem nyílt lehetősége kikapcsolni, így, amikor férje közli, hogy ő félkézzel is megoldaná az általában a feleségére háruló családi feladatokat, Míra a szaván fogja, és elhatározza, hogy egy hétre elmegy nyaralni Balira – egészen karácsonyig.

Attila a saját bőrén tapasztalja meg, hogy mennyi energiát emészt fel valójában a felesége által naponta elvégzett láthatatlan munka, mikor kénytelen egyszerre megszervezni az éves karácsonyi céges bulit és menedzselnie a gyerekek mindennapjait, óvodai, iskolai kötelezettségeit. A káosz fokozódik, a család élete és Attila munkahelyi előmenetele pedig egyszerre omlik össze Míra távollétében.

A Karácsonyra megjövök egy argentin sikerfilm magyar feldolgozása, és a Vertigo Média forgalmazásában kerül majd a mozikba.

Lovas Rozi és Csányi Sándor mellett a filmben láthatjuk még Krausz Zarát, Tóth Rózát, Szijártó Annát, Szijártó Emmát, Fehér Tibort, Csuja Imrét, Mészáros Piroskát, Hernádi Juditot, Takács Nóra Diánát, Herczeg Adriennt, Pálmai Annát, Török-Illyés Orsolyát, Bányai Kelemen Barnát és Pál Andrást. Mellettük feltűnnek még további ismert nevek is, Halász Judit, Janklovics Péter, Semjén Nóra, Tapasztó Orsi és Balatoni József személyében.

A film producerei Kárpáti György és Berta Balázs. A forgatókönyvet Divinyi Réka írta, operatőre Szatmári Péter, vágója Király István és Kiss Wanda, zeneszerzője Hrutka Róbert.

A Herendi Gáborral készült 2025-ös interjúnk alább olvasható:

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