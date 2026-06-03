Így omlik össze egy család, ha anya elmegy nyaralni – év végén jön Herendi Gábor új filmje

Bár még év végéig kell várni a Futni mentem és a Szenvedélyes nők rendezője, Herendi Gábor legújabb vígjátékára, a film hivatalos előzetese viszont már most megérkezett.

A december 3-án mozikba kerülő Karácsonyra megjövök című vígjátékban Lovas Rozit és Csányi Sándort láthatjuk Míra és Attila szerepében, háromgyerekes házaspárként, akik igen egyenlőtlen munkamegosztásban tartják rendben a család mindenféle ügyes-bajos dolgát.

Nehezebb egy családot összetartani, mint gondolnád

Míra az anyaságért hozott áldozatként függesztette fel ügyvédi praxisát, a gyerekek nevelése és a család összetartása pedig minden idejét elviszi. Attila középvezető egy multinál, és szerinte a háztartás vezetése nem igazi munka, főleg nem kihívás. A naponta családját priorizáló Mírának évek óta nem nyílt lehetősége kikapcsolni, így, amikor férje közli, hogy ő félkézzel is megoldaná az általában a feleségére háruló családi feladatokat, Míra a szaván fogja, és elhatározza, hogy egy hétre elmegy nyaralni Balira – egészen karácsonyig.

Attila a saját bőrén tapasztalja meg, hogy mennyi energiát emészt fel valójában a felesége által naponta elvégzett láthatatlan munka, mikor kénytelen egyszerre megszervezni az éves karácsonyi céges bulit és menedzselnie a gyerekek mindennapjait, óvodai, iskolai kötelezettségeit. A káosz fokozódik, a család élete és Attila munkahelyi előmenetele pedig egyszerre omlik össze Míra távollétében.

A Karácsonyra megjövök egy argentin sikerfilm magyar feldolgozása, és a Vertigo Média forgalmazásában kerül majd a mozikba.

Lovas Rozi és Csányi Sándor mellett a filmben láthatjuk még Krausz Zarát, Tóth Rózát, Szijártó Annát, Szijártó Emmát, Fehér Tibort, Csuja Imrét, Mészáros Piroskát, Hernádi Juditot, Takács Nóra Diánát, Herczeg Adriennt, Pálmai Annát, Török-Illyés Orsolyát, Bányai Kelemen Barnát és Pál Andrást. Mellettük feltűnnek még további ismert nevek is, Halász Judit, Janklovics Péter, Semjén Nóra, Tapasztó Orsi és Balatoni József személyében.

A film producerei Kárpáti György és Berta Balázs. A forgatókönyvet Divinyi Réka írta, operatőre Szatmári Péter, vágója Király István és Kiss Wanda, zeneszerzője Hrutka Róbert.

A Herendi Gáborral készült 2025-ös interjúnk alább olvasható: