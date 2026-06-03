Sabrina Carpenter távoltartási végzést kért egy férfi ellen, aki megpróbált betörni az otthonába

Távoltartási végzést kért Sabrina Carpenter egy férfi ellen, aki májusban egy alkalommal megpróbált erőszakkal bejutni az énekesnő házába, majd a sikertelen kísérlet után még kétszer megjelent az otthonánál – számol be a BBC. A 27 éves Grammy-díjas énekesnő állítása szerint folyamatos rettegésben él, és félti a saját testi épségét a férfi riasztó viselkedése miatt.

Azt hazudta, hogy személyesen ismeri a popsztárt

A lap által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Carpenter ügyvédei teljes körű távoltartási végzést kértek a 31 éves William Applegate-re a májusi incidens után. Ezt a bírósághoz intézett nyilatkozatában az énekesnő a következőképp indokolta:

A mintaszerűen ismétlődő zaklató viselkedésének, birtokháborításainak és felém irányuló megfigyelésének köszönhetően súlyos és tartós érzelmi megterhelés nehezedik rám.

A dokumentumok alapján Applegate számos alkalommal hívatlanul beállított Carpenter otthonához, ahonnan még az énekesnő biztonsági emberei felszólítására sem volt hajlandó távozni, mondván:

személyesen ismeri az énekesnőt, aki számít az érkezésére.

A helyzet május 23-án vált még ennél is aggasztóbbá, mikor Applegate az egyik szomszéd telkén átvágva eljutott az énekesnő bejárati ajtajáig, amit megpróbált kinyitni. Miután ez nem sikerült, becsöngetett, majd egészen addig az ajtónál várakozott, amíg a kiérkező rendőrök le nem tartóztatták.

Azt a felháborító és abszolút valótlan történetet találta ki, hogy személyesen is ismer engem, és hogy az otthonomban vártam őt. Ez teljes mértékben hazugság

– írta a távoltartási végzést kérelmező dokumentumban az énekesnő, aki úgy emlékezett vissza a férfi betörési kísérletére, mint a magánéletének és privát szférájának legrémisztőbb megsértésére.

A popsztár a férfit felismerhetően ábrázoló biztonsági kamera felvételeket is szolgáltatott a bíróságnak, hogy alátámassza az állításait.