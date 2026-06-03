Az NMHH engedélyezte a Szivárványt TV-t, indulhat Magyarország első LMBTQI csatornája

Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Szivárvány TV nevű új lineáris televíziós csatornát, írja a Media1.

A csatornát működtető New Digital Media Kft. szerdai tájékoztatása szerint a Szivárvány TV elsőként az EuroCable Magyarország Kft. kábelhálózatain, továbbá a mikrohullámú MMDS rendszeren (AM Mikro) keresztül lesz elérhető.

Pataki Tamás, a New Digital Media Kft. ügyvezető igazgatója ezzel együtt a lapnak reményét fejezte ki, hogy a New Digital Media Kft. immár 14 tévécsatornából álló portfólióját a jövőben kivétel nélkül minden magyarországi műsorterjesztő a kínálatába emeli, biztosítva ezzel a nézők számára a szabad és sokszínű tartalomválasztást.

Pataki azt mondta, a hatósági nyilvántartásba vétel az esélyegyenlőség és a médiapluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő.

A Szivárvány TV Magyarország első LMBTQI lineáris televíziós csatornája. Azt ígérik, tiszteletben tartják majd a hatályos jogszabályokat, kiemelten kezelve a gyermekvédelmi előírásokat, a jóízlést és a szakmai-etikai normákat.