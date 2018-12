Az AC Milan a Serie A legjobb középcsapata

Negyven éve mutatták be a nálunk Dzsigoló címen ismert Just a Gigolo című filmet, melyben David Bowie, Marlene Dietrich, Kim Novak és egy sereg egyéb világsztár mellett Ernyey Béla is szerepelt. A színész segítségével felelevenítettük a film elkészülését, de legalább ennyire érdekes a címadó sláger, a Just a Gigolo című dal története is, melyhez majdnem az első világháborúig kellett visszaásnunk.