Ez az igazán félelmetes Lionel Messiben

Lionel Messi ugyan alapból is az elmúlt évek legjobb labdarúgója Cristiano Ronaldóval párban, de 31 évesen is képes még folyamatosan javítani a játékán. A szabadrúgásokat például az évek során tökéletesítette, 2014 óta pedig állandó életveszély állított labdás helyzetekből is.

Szombaton este, amikor a Barcelona nagyon simán nyert 4-0-ra a városi rivális Espanyol otthonában, akkor két gólt is szerzett és mindkettőt közvetlenül szabadrúgásból. 2014 óta ez már a 19. ilyen gólja volt, amivel toronymagasan ő a legjobb a topligákban.

Konkrétan csapatokat utasít maga mögé.

A Misterchip Twitter-oldal szedte össze a statisztikát és megdöbbentő látni, Messi ebben mennyire a többiek előtt jár. Így néz ki az élmezőny:

19 – Lionel Messi,

18 – Juventus,

14 – Lyon, Real Madrid, AS Roma,

13 – Bayern,

12 – Sampdoria, Monaco, Paris Saint-Germain,

11 – Chelsea, Liverpool, Milan.

„Már olyanok a szabadrúgásaink, mint egy rituálé, próbálunk mindent ugyanígy csinálni és most jól jött ki. Van, hogy sok szabadrúgást lövök, de egyik sem megy be, de most szerencsére kettő is beakadt” – mondta a két gólja mellett egy gólpasszt is jegyző Messi a Marcának.

A Barcelona a győzelmének köszönhetően három pont előnyben van a Sevilla-Atlético Madrid kettős előtt a tabella élén.

Összefoglaló, benne Messi két góljával:

Nyitókép: Alex Caparros/Getty Images