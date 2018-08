Cristiano Ronaldónak a fiával van egy nagy álma

Cristiano Ronaldo legidősebb fia nyolc éves. A neten tucatnyi videó kering azokról a mozdulatokról, lövésekről, amelyeket a kis Junior apjától lesett el, vagy éppen ő tanított neki. Például ezeket:

Valami bujkál a kisrácban, az nyilvánvaló. A goal.com apját idézte, aki elmondta reménykedik abban, hogy Juniorból is nagy futballista lesz.

Kiváló versenyzői képességei vannak, utál veszíteni, pont olyan, mint én voltam fiatalon, ezért száz százalékig biztos vagyok benne, hogy felnőttként is olyan lesz, mint én. Szeretném, ha követné a példámat és labdarúgó válna belőle is. Kiváló alkata van, gyors, remekül lő már most. De még nagyon fiatal. Ha ezt az utat választja, segítem majd tapasztalataimmal és remélem, hogy kellő motivációval, célokkal tudom felvértezni. De ettől még nem fogok nyomást gyakorolni rá, az lesz, ami csak akar