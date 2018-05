Zidane percekig várta Iniestát, hogy megölelhesse

A vasárnapi volt Andrés Iniesta utolsó El Clásicója, ugyanis nemrég bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a Barcelonát. A 33 éves középpályástól elköszönt már a FIFA, a csapattársak és a Camp Nou közönsége,

majd Zinedine Zidane is.

Zinedine Zidane waited behind for 5 minutes… ⏰

He had a special task to complete before leaving the Camp Nou.

He wanted to give Andres Iniesta a farewell hug 🤗 https://t.co/Y8yqgyRw2H pic.twitter.com/WRQeaIKHM1

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 6, 2018