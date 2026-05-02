Dunaharasztiban nem sokkal feldíszítése után ellopták a májusfát

2026. 05. 02. 20:47
Levágták az ágait, a törzset pedig elvitték.

Ellopták a város egyik májusfáját Dunaharasztiban, keresik a tettest – írja a Dunaharaszti Online.

Ahogy sok helyen, úgy Dunaharasztiban is a tavaszi hagyományoknak megfelelően május elején májusfát állítanak. A városban két fát szoktak állítani, az egyiket, a kisebbet a Kegyeleti emlékparkból viszik át zenekari kísérettel a Tájházhoz. Ez a fa ugyan kisebb, így is nagyjából tíz méter hosszú. A lap szerint a fát feldíszítették, ám nem sokkal később ellopták: a feldíszített ágakat levágták és a földre dobták, a fatörzzsel pedig távoztak. A lopás így változtatott a programon: a menet elején a viseletbe öltözött fiúk a fa helyett csak annak ágait viszik.

A lap szerint nagy az esély, hogy meglesz a tettes, a területen ugyanis található köztérfigyelő kamera.

