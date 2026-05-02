Elmegyógyintézetbe kerül a 24.hu főszerkesztőjét megtámadó férfi

Letartóztatták a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter elleni támadás gyanúsítottját. A Fővárosi Főügyészség közleményére hivatkozva a 444.hu azt írja:

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Pető Pétert hétfő este, Budapesten, valamivel hét óra után, a 75-ös troli Dózsa György úti megállójában támadta meg egy ismeretlen férfi minden előzmény nélkül. Az első ütés az arcát érte, ettől elesett, majd a földön fekve a támadó tovább rugdosta, miközben a főszerkesztő segítségért és rendőrért kiáltott.

A támadás következtében a vezető újságíró több arccsontja eltört: betört a bal szemüreg fala, eltört a járomíve, emellett horzsolásokat és hámsérüléseket szenvedett. A férfi egy idő után abbahagyta a bántalmazást, majd visszatért a közelben hagyott holmijaihoz. Pető Péter ezután elindult a Dráva utca felé, ahol járókelők segítettek neki, mentőt és rendőrt hívtak.

A rendőrök később elfogták a feltételezett elkövetőt. Az ügyben a sérülések súlyossága miatt súlyos testi sértés gyanúja merült fel, a gyanúsított beszámíthatóságát is vizsgálják.

A brutális utcai támadásról Pető Péter számolt be.

