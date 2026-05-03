Kecsappal öntöttek le egy Netanjahut ábrázoló kartonkivágatot, egy héttel később beállítottak a rendőrök

Szajki Bálint / 24.hu
Benjámín Netanjahu a Karmelita Kolostorban 2025. április 3-án.
2026. 05. 03. 08:04
A CPAC Hungary elleni tüntetésen tiltakozásképp paradicsomszósszal öntötték le a háborús bűnök miatt körözött izraeli miniszterelnök fejét ábrázoló kartonkivágatot. Egy héttel később a tüntetésen részt vevő M. szüleinek lakásán megjelent öt rendőr.

Háborús bűnösökből nem kérünk! címmel tartottak tüntetést március 21-én a CPAC Hungary és kimondottan az ellen, hogy a Benjámin Netanjahúval szemben érvényben lévő nemzetközi elfogatóparancs ellenére őt is meghívták a budapesti populista jobboldali találkozóra. (Az Orbán Viktort főfellépőként szerepeltető rendezvényre az izraeli miniszterelnök végül nem jött el.)

A szóban forgó szombati napon a demonstráció résztvevői a Deák térről a Kálvin térre vonultak, ahol a felszólalások alatt kihelyeztek egy Netanjahu fejét ábrázoló kartonkivágatot, előtte a gázai háborúban meggyilkolt gyerekek képeivel: a papírmasét később leöntötték paradicsomszósszal és a földre lökték. A tüntetés végén a rendőrség igazoltatta a résztvevőket, közlésük szerint ekkor egy férfit garázdaság és rongálás gyanújával előállítottak.

A demonstráción részt vett M. is, akit viszont csak egy héttel később kerestek meg a rendőrök. Mint a 24.hu-nak elmondta, március 27-én pénteken, a munkaideje végén az édesanyjától tudta meg telefonon, hogy öt rendőr jelent meg a lakásukban, őt keresik, de azt nem közölték, hogy miért. A hívásban elmondta az egyenruhásoknak, hogy a szülei otthona csak az állandó lakcíme, de albérletben lakik, így megbeszélték, hogy utóbbinál találkoznak.

