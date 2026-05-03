Miért van ma anyák napja, és mióta ünnepeljük?

Az anyák, az anyaság ünneplése ősi múltra tekint vissza, az ókori Egyiptomban például minden évben ünnepséget rendeztek Ízisz tiszteletére. Ő volt az egyik legnépszerűbb istennő, az ideális anyát és feleséget képviselte, emellett őt tekintették minden fáraó anyjának. Ízisz az anyaság szimbólumává vált – írja a Múlt-kor.hu. A görögök Rhea, minden isten anyja tiszteletére rendeztek tavaszi rituálékat, Rómában pedig a tavaszi napéjegyenlőséghez kapcsolódva ünnepelték az istenek anyját, Magna Matert (a Nagy Anyát).

A középkori Angliában a „Mothering Sunday” terjedt el, amely eleinte a húsvéthoz kapcsolódott: a nagyböjt negyedik vasárnapján az emberek visszatértek az „anyatemplomukba”, vagyis születési helyük templomába imádkozni. E szokás az idők folyamán egyre világiasabbá vált, és sokkal inkább az anyákra összpontosított. A mai, modern anyák napját azonban a feminizmushoz kapcsolhatjuk. Az amerikai Anna Jarvis édesanyja a 19. század végén vasárnapi iskolában tanított, és mindig ezzel az imával zárta az oktatást: „Remélem, hogy valaki egyszer teremt egy napot az anyák tiszteletére”.

Anna valóra akarta váltani édesanyja óhaját, végül egy nyugat-virginiai metodista templomban 1908. május 10-én megtartotta az első anyák napját. De nem állt meg itt, 1914-ben sikerült elérnie, hogy Wilson elnök hivatalos ünneppé tegye május második vasárnapját. Azt mondta erről:

Én teremtettem az anyák napját, de nem azért, mert szeretem az édesanyámat, hanem azért, mert ő szeretett engem.

Magyarországon 1925. május 8-án, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére tartották az első anyák napját, ami összekapcsolódott a Mária-tisztelet hagyományaival is. Hazánkban május első vasárnapja az ünnep, miként például Romániában vagy Spanyolországban is, ám sok helyen a hónap második vasárnapja anyák napja. Sőt, ettől eltérő időpontok is vannak, többek között Norvégiában február második, Franciaországban és a svédeknél május utolsó, Oroszországban november utolsó vasárnapján köszöntik az anyukákat.

