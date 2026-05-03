rendszerzáró koncert magyar péter karácsony gergely
Magyar Péternek nem tetszik, hogy Karácsony rendszerzáró bulit hirdetett

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 03. 10:23
„Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre?

Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?

– ezt kérdezi Magyar Péter, akinek láthatóan nem valamiért nem tetszik, hogy egy nappal az Országgyűlés alakuló ülése előtt Karácsony Gergely is meghirdetett egy rendezvényt Lánchíd lábához, a pesti rakpartra. A leendő miniszterelnök a főpolgármester posztja alá írt kommentjében kifejtette, hogy szerinte „kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda”.

A főpolgármester azzal hirdette meg a koncertet, hogy mivel május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak, le is kell zárni az előzőt.

