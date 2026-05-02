A japán Szörnyeteget nem lehet megverni, már 33-0 a profi mérlege

A japán Inoue Naoja maradt a kispehelysúly koronázott királya, miután szombaton, 55 ezer néző előtt legyőzte egyhangú pontozással egyik legkomolyabb kihívóját, Nakatani Juntót.

A Szörnyetegnek becézett Inoue így már 33-0-s mérleggel áll profi karrierje során, és egymás után hetedik alkalommal védte meg mind az öt övét.

Taktikusan kezdte a meccset a két japán bunyós, majd a negyedik menetben felpörögtek az események, ekkor Inoue ragadta magához a kezdeményezést. A következő felvonásokban riválisa felvette a kesztyűt, kombinációkkal igyekezett feltörni a címvédő fedezékét.

8 fotó

Nakatani aztán a 9. menetben feljebb kapcsolt, de a precízen mozgó Inouét nehéz volt tisztán eltalálni. A 10. menetben volt egy összefejelés, ami után kis időre leállt a mérkőzés, mert Nakatani szemöldöke felrepedt.

The Monster is coming…#InoueNakatani | Live now on DAZN ▪️ pic.twitter.com/qKfzdzubpL — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 2, 2026

A kihívót a folytatásban megzavarta a sérülés, Inoue ezt megérezve felgyorsított, végül pedig egyhangú pontozással nyert: 116-112, 115-113, 116-112-vel adták neki a meccset a pontozók.