A japán Szörnyeteget nem lehet megverni, már 33-0 a profi mérlege

Ryo Aoki / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
admin Futó Csaba
2026. 05. 02. 17:42
Inoue Naoja a 33. profi meccsét is megnyerte.
A japán Inoue Naoja maradt a kispehelysúly koronázott királya, miután szombaton, 55 ezer néző előtt legyőzte egyhangú pontozással egyik legkomolyabb kihívóját, Nakatani Juntót.

A Szörnyetegnek becézett Inoue így már 33-0-s mérleggel áll profi karrierje során, és egymás után hetedik alkalommal védte meg mind az öt övét.

Taktikusan kezdte a meccset a két japán bunyós, majd a negyedik menetben felpörögtek az események, ekkor Inoue ragadta magához a kezdeményezést. A következő felvonásokban riválisa felvette a kesztyűt, kombinációkkal igyekezett feltörni a címvédő fedezékét.

Inoue Naoja a 33. profi mérkőzését is megnyerte.
Nakatani aztán a 9. menetben feljebb kapcsolt, de a precízen mozgó Inouét nehéz volt tisztán eltalálni. A 10. menetben volt egy összefejelés, ami után kis időre leállt a mérkőzés, mert Nakatani szemöldöke felrepedt.

A kihívót a folytatásban megzavarta a sérülés, Inoue ezt megérezve felgyorsított, végül pedig egyhangú pontozással nyert: 116-112, 115-113, 116-112-vel adták neki a meccset a pontozók.

Kapcsolódó
Elsőmenetes KO-val nyert Ben Whittaker.
Új szupersztár születőben: már az első menetben KO-zta ellenfelét a brit bunyós
Ben Whittaker eddigi 12 profi mérkőzéséből 11-et megnyert, nyolcat kiütéssel.

