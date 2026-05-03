Új születésnapi videó jelent meg Sarolta hercegnőről a kutyáival

Szombaton 11 éves lett Sarolta hercegnő, a brit trónörökös Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné másodszülött gyereke. Születésnapja alkalmából egy új portrét, valamint eddig nem látott felvételeket osztottak meg a hercegnőről.
Boldog 11. születésnapot kívánunk Saroltának!
– írták a fotóhoz.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Videón Sarolta hercegnő és a kutyái
Sarolta hercegnő a szülei oldalán megjelent videón a család két cocker spánieljével látható egy tengerparton.
Köszönjük a kedves születésnapi üzeneteket Sarolta hercegnőnek, aki ma tölti be a 11. életévét!
– olvasható a walesi hercegi pár Instagramján.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Múlt héten Sarolta öccse, Lajos herceg ünnepelt szülinapot, ő a nyolcadikat. Róla is jelent meg egy fotó és egy videó. Pár napja pedig Vilmos és Katalin házassági évfordulója volt, már a tizenötödik.