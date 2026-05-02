Superbike-vb: a Balaton mellett írtak sporttörténelmet

Az összetett éllovas olasz Nicolo Bulega rajt-cél győzelmet aratott a superbike-világbajnokság negyedik versenyhétvégéjének szombati első versenyén, a sorozat magyarországi állomásán, melyet a Balaton Park Circuiten rendeztek Balatonfőkajáron.

A Ducati gyári csapatának versenyzője sorozatban a 14. futamán nyert, ezzel rekorderré lépett elő az elitkategóriában.

Eddig holtversenyben állt az élen a tavalyi világbajnok török Toprak Razgatliogluval, aki már a MotoGP-ben versenyez, írja az MTI.

Egy újabb rekordot érhet el vasárnap

Az összetett éllovasa vasárnap egy másik csúcsot állíthat be, jelenleg sorozatban 23 dobogós helyezésnél jár az elitkategóriában, és amennyiben a zárónapon mindkét futamon a legjobb három között végez, Razgatlioglu és Colin Edwards rekordját éri el.

A délutáni időmérő során Bulega 1:38.094 perces körrekorddal szerezte meg a pole-t, ráadásul legnagyobb riválisa, a csapattárs spanyol Iker Lecuona büntetés miatt csak a nyolcadik helyről várhatta a zöld jelzést. Az olasz klasszis a rajtot is tökéletesen kapta el, innentől kezdve pedig senki sem volt rá veszélyes, és könnyedén diadalmaskodott a 21 körös versenyben.