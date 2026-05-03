Péter Szabó Szilvia az NKA-botrányról: A támogatásnak kiegészítésnek kellene lennie, nem pedig egy működés alapjának

Hosszú Facebook-posztban osztotta meg gondolatait és saját tapasztalatait az NKA-támogatások körüli botrány kapcsán Péter Szabó Szilvia, a hagyományos népzenét modern elemekkel ötvöző NOX együttes énekesnője. Mint írja, előadóként pontosan tudja, mennyit jelentenek a pályázati források a kulturális élet szereplőinek: nemcsak lehetőséget, de biztonságot is nyújtanak, „és sokszor az egyetlen kapaszkodót jelentik ahhoz, hogy valaki meg tudjon valósítani valamit, amiben hisz és amit megálmodott”.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a NOX (bár sokszor nehezen) piaci alapon tud működni, abból, amit az elmúlt hosszú évek alatt létrehoztunk és abból a bizalomból, amit a közönségünktől, Tőletek kapunk. Emellett fontos része a működésünknek az is, hogy vannak olyan támogatóink és szponzoraink, akik azért álltak mellénk, mert hisznek abban, amit képviselünk. Ezek valódi, értékalapú együttműködések és őszintén büszkék vagyunk rájuk” – fogalmaz az énekesnő.

Ugyanakkor egy produkció színvonala és léptéke sok esetben azon is múlik, hogy a piaci bevételek mellett rendelkezésre állnak-e olyan plusz források, amelyek lehetővé teszik, hogy egy nagyobb volumenű álmot is meg tudjunk valósítani. Egy ésszerű, SZAKMAI ALAPON megítélt támogatás pont erre lenne hivatott, hogy hozzá tudjon tenni mindehhez. Szerintem ezt fontos kimondani. A támogatásnak kiegészítésnek kellene lennie, nem pedig egy működés alapjának. Mert ha valaki kizárólag erre épít, az már nem ugyanaz a pálya. Itt kezdődik az a pont, ahol ez az egész eltorzul.

Hazaszeretet képviseletéért támogatás

Péter Szabó a folytatásban arról ír, sokaknak nem csupán lehetőséget jelentenek a támogatások, hanem létkérdést. Konkrét példát is említ, a NOX tánckarát, a Varidance-t, akiknek valóban a kapott támogatáson múlik a működésük.

„Viszonyításképpen, ezeken a nem nyilvános, titkos pályázatokon kiosztott milliárdos összegeknek a töredéke is évekre biztosítani tudná számukra, hogy azt csinálják amihez értenek, amit szeretnek és ami az életük” – tette hozzá.

És amikor azt hallom, hogy a döntéseknél az számított, ki képviseli a hazaszeretetet, az életigenlést és a hagyományokat, akkor őszintén elgondolkodom… Mert amit mi képviselünk, amit a Varidance képvisel, amit rengeteg pályatársam képvisel a színpadon, az akkor micsoda?! (…) Nem kérdésként mondom, inkább csak egy fájó gondolatként, mert sokszor pont azok a tehetségek maradtak ki, akik nap mint nap ezért dolgoznak. Ehhez képest különösen nehéz most szembesülni azzal, hogy milyen arcpirító aránytalanság és szakmaiatlanság mentén kerültek kiosztásra ezek a hihetetlen mértékű támogatások. Döbbenet!

Az énekesnő leírta, saját tapasztalataik alapján pontosan látják, milyen hatalmas költségekkel jár egy arénakoncert vagy egy turné piaci alapon, és még több ezer fős közönség esetén sem garantált, hogy egy ilyen produkció nullszaldós lesz. Hozzátette, ők nem szeretnek kompromisszumot kötni a minőségben, mindig a maximumot szeretnék nyújtani, ennek azonban nagyon is valós gazdasági korlátai vannak, amelyeket a közönség nem feltétlenül érzékel.

Ezzel szemben úgy véli, létezik egy másik oldal is, ahol egyes előadók vagy hozzájuk köthető szereplők olyan mértékű támogatásokhoz jutnak, amelyek gyakorlatilag megszüntetik ezeket a pénzügyi kockázatokat. Hangsúlyozza, hogy nem akar senkit megbántani, de ezt nehéz elfogadni, mert sérti az igazságérzetet, és szerinte a szakmában sokan hasonlóan gondolják. Úgy látja, mindez jelentősen torzítja a piaci versenyt.

Őszintén mondom, sokszor volt olyan érzésünk, mintha szélmalomharcot vívnánk. Megyünk előre, dolgozunk, próbálunk, új dalokat készítünk, új műsorokon gondolkodunk és közben pontosan látom, hogy nem csak mi vagyunk így ezzel. Rengeteg zenekar és előadó van itthon, akik ugyanebben a cipőben járnak és próbálnak egyről a kettőre lépni.

Elkeseríti, hogy így működött az NKA

Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a NOX soha nem kapott ilyen nagyságrendű támogatásokat. „Voltak kisebb pályázati forrásaink egy-egy dalra, videóklipre vagy koncertre, de ezek teljesen más léptékek voltak. Pár százezer forintos támogatások. Természetesen ezek minden esetben nyilvános, mindenki számára elérhető és átlátható pályázatok voltak.”

Talán ezért is ennyire nehéz most ezt látni. Nem is felháborít, inkább elkeserít, hogy egy rendszer így tud(ott) működni. És hogy ez mennyire aránytalanul kiegyenlítetlenné teszi a versenyt nemcsak a mi területünkön, hanem a kulturális szféra más ágaiban is. Mert így nem ugyanarról a rajtvonalról indulunk.

„A Nemzeti Kulturális Alap létezése nem kérdés. Ez egy fontos, szükséges és nagyon jó kezdeményezés, aminek meg kell maradnia. Pont ezért lenne fontos, hogy meg tudjon újulni, hogy valóban azt a célt szolgálja, amiért létrejött. Mert végső soron mindannyian ugyanazért állunk színpadra. A közönség szeretetéért, az értékeink megőrzéséért és újak teremtésért. A kultúra Mindenkié!” – zárta sorait Péter Szabó Szilvia.

A napokban Majka és Tóth Vera is felszólaltak az ügyben, amit Molnár Áron robbantott ki.