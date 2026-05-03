„Nagyon élvezetes látni a felépüléseket” – itt nem gyógyszert írnak fel elsőként a pszichiátriai betegnek, hanem életcélt keresnek számára

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 03. 07:00
Harminc éve még kisebbfajta forradalomnak számított, hogy a pszichiátriai ellátás ne kizárólag kórházi ágyakról és gyógyszerekről szóljon. Az Ébredések Alapítvány – évtizedek óta – nemcsak kezelést, hanem kapaszkodót, közösséget és visszaszerezhető életet is kínál a súlyos mentális problémákkal élőknek. Budapesti központjukban megnéztük, hogyan működik a gyakorlatban a közösségi pszichiátria magyar mintaintézménye.

Amikor a 90-es években elkezdtük a közösségi pszichiátriát Magyarországon, az egy kisebbfajta forradalom volt. Nagy ellenállásokba ütköztünk. Először a szociális szférában nyitottak ajtót, az egészségügyben nagy volt az ellenállás. Kórházközpontú volt a pszichiátria vezetése. Azóta sok minden változott.

Az Ébredések Alapítvány már több mint 30 éve emberközpontú, holisztikus ellátással segíti a pszichiátriai támogatásra szorulókat. A Kálvária téri központjuk bezárása után tavaly új székhelyre költöztek, immár a Jókai utcában folyik az ellátás. Itt látogattuk meg a szervezetet.

Az alapítvány neve alapján sokaknak eszébe juthat az Ébredések című, 1990-ben bemutatott amerikai film, amely egy neurológus történetét meséli el – az egyezés nem véletlen, hiszen a szervezet alapítása éppen nagyjából ekkora datálható. Mindezt a fentebb is idézett Dr. Harangozó Judit pszichiátertől, az Ébredések vezetőjétől tudtuk meg: ő a szakmai vezetője az alapítványnak és szolgáltatásainak.

Az 1991-es induláskor még nem volt jelen, három évvel később nevezték ki az akkor Budapesti Pszichiátriai Klinika rehabilitációs részlege vezetőjének – ez volt az a bizonyos Kálvária téri, Judit szerint valamelyest inkább romkocsmára emlékeztető épület. „Némi nosztalgiával kapcsolódunk hozzá, mert ez egy nagy hagyományokkal rendelkező hely volt a pszichiátriai szakmán belül. Amikor 94-ben ide kerültem, tudtam, hogy én is nagy változásokat szeretnék elérni.”

Ez sikerült is, hiszen az Ébredések munkatársai hozták be Magyarországra a közösségi pszichiátria ma ismert módszertanát. Jelenleg több mint kétszáz beteg számára működtetnek közösségi gondozást, és több mint ezer beteget látnak el ambulánsan. Judit nosztalgiával tekint vissza a kezdetekre.

Mielőtt a Kálvária térre kerültem, a klinikáról hoztam egy »emergency« típusú mentalitást. Amikor először beléptem a Kálvária térre, láttam, hogy ott dohányoznak a betegek az udvaron mindenféle gyógyszerek okozta mellékhatásokkal, és arra gondoltam: »te jó ég, ez így milyen rehabilitáció?«

Elhatározta, hogy valami mást fog csinálni, mint amit maga körül látott.

Azóta a nagy ambíciókból több évtizedes múltú szolgáltatás lett. De mit is jelent a közösségi pszichiátria működése a gyakorlatban?

