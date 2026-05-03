donald trumpamerikai elnökfriedrich merznémetország
Nagyvilág

Trump emeli a tétet, a korábban bejelentettnél is több katonát fog kivonni Németországból

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
24.hu
2026. 05. 03. 07:16
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában további „drasztikus csökkentésről” beszélt. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén azt mondta, a csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre.

Amerikai hivatalos adatok szerint az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezer Németországban van, ez az Egyesült Államok második legnagyobb külföldi kontingense Japán után. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.

Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveleteket Irán ellen.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Leállt az egyik legnépszerűbb amerikai fapados légitársaság
Lerombolta a Szent Megváltó Nővéreinek kolostorát az izraeli hadsereg Libanonban
Jászberényi Sándor: A véres arany vándorlása
Zelenszkij az ukrán EU-csatlakozásról tárgyalt Robert Ficóval
„Nagyon élvezetes látni a felépüléseket” – itt nem gyógyszert írnak fel elsőként a pszichiátriai betegnek, hanem életcélt keresnek számára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik