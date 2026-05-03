Viharveszély miatt három órával előrehozták a Miami Nagydíj rajtját

24.hu
2026. 05. 03. 08:16
Viharveszély miatt három órával előrehozták, így magyar idő szerint 19 órakor kezdődik meg a Forma-1-es Miami Nagydíj, jelentették be a viadal szervezői.

A döntést a rendezők a nemzetközi szövetséggel folytatott megbeszéléseket követően hozták meg a szombati időmérő után.

A közlemény szerint a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában, és a nagydíjat a legjobb körülmények között lehessen befejezni, valamint a versenyzők, a szurkolók, a csapatok és a személyzet biztonsága legyen a legfontosabb.

Így aztán a futam magyar idő szerint nem 22, hanem 19 órakor rajtol.

Az időmérőn kilencedik helyen záró francia Isack Hadjar (Red Bull) autójának padlózata az átvizsgálások alapján szabálytalan volt, ezért várhatóan csak a boxutcából rajtolhat majd. Erről a rajt előtt hat órával döntenek majd.

