Elfogtak egy férfit a patkányméreggel szennyezett bébiételek ügyében Ausztriában

Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HiPP-bébiételek ügyében – közölte a burgenlandi rendőrség. A gyanúsított kihallgatása folyamatban van, további részleteket a hatóságok nem árultak el a nyomozás érdekeire hivatkozva.

Eddig öt üveggel találtak

Április 18-án találták meg az első igazoltan mérgezett bébiételes üveget, amelyet a Kismarton és környéke megyében fekvő Schützen am Gebirge településen vásároltak meg.

Az üvegben 15 mikrogramm patkánymérget találtak.

Azt még egyelőre nem közölték, hogy ennek a mennyiségnek az elfogyasztása milyen hatással lenne egy kisbabára. Egy második üveg HiPP-bébiételt, amely vélhetően szintén patkányméreggel szennyezett, még továbbra is keresnek – közölték szombaton.

A nyomozás szándékos közveszélyokozás és súlyos testi sértés kísérlete gyanújával folyik. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában eddig öt mérgezett bébiételes üveget találtak.

Zsarolják a gyártócéget

A gyártó, a Bajorországban 120 éve alapított, de ma svájci székhelyű HiPP családi nyilvánosan bejelentette, hogy zsarolási kísérlet áldozata. A céget egy általános, csak alkalmanként nézett postafiókba érkezett e-mailben zsarolták meg, a zsaroló követeléseit azonban sem a cég, sem a rendőrség nem ismertette. A Die Presse című osztrák lap úgy értesült, hogy a zsaroló kétmillió euró hat napon belüli kifizetését követelte a vállalattól, az elektronikus levelet azonban csak két héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportpostafiókban, amelyet ritkán néznek. A HiPP-termékek gyártója visszahívta a Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel, 190 Gramme elnevezésű termékét. Elővigyázatosságból más áruházak is leszedték polcaikról az érintett, sárgarépás-burgonyás bébiételt.

A termékeket a magyar boltokból is visszahívták: