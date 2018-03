Mauro Icardi négy gólt vágott a Sampnak

Az Internazionale a négygólos Mauro Icardi vezetésével 5-0-ra kiütötte idegenben a Sampdoriát a Serie A 29. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Az argentin támadó elérte ezzel a 100 gólt a Serie A-ban, 25 évesen és 27 naposan a liga történetének hatodik legfiatalabbjaként.

Az első gólt azonban nem az Inter csapatkapitánya, hanem a horvát Ivan Perisic kezdte meg, aki Joao Cancelo jobb oldali beadásából szerzett vezetést. Innentől indult be Icardi, aki egy perc leforgása alatt kétszer is betalált, sőt a félidőre már a mesterhármas is megvolt az argentinnak.

Icardinak ez a hatodik mesterhármasa, mióta a 2012–2013-as szezonban debütált a Serie A-ban, a liga góllövőlistáján a második helyre jött föl, összesen 23-nál jár.

Végeredmény – Serie A, 29 forduló Sampdoria – Internazionale 0-5 (0-4)

Gólszerző: Perisic 26., Icardi,30., 31., 44., 51. 1. Juventus 29 24 3 2 67–15 +52 75 2. Napoli 28 22 4 2 62–19 +43 70 3. Roma 28 17 5 6 47–23 +24 56 4. Internazionale 28 15 10 3 47–21 +26 55 5. Lazio 28 16 5 7 66–36 +30 53 6. Milan 27 14 5 8 37–29 +8 47 7. Sampdoria 28 13 5 10 47–43 +4 44 8. Atalanta 27 11 8 8 38–31 +7 41 9. Fiorentina 27 10 8 9 36–32 +4 38 10. Torino 27 8 12 7 36–35 +1 36 11. Udinese 28 10 3 15 38–42 –4 33 12. Bologna 28 10 3 15 33–40 –7 33 13. Genoa 27 8 6 13 21–28 –7 30 14. Sassuolo 28 7 6 15 18–48 –30 27 15. Cagliari 27 7 5 15 25–43 –18 26 16. Chievo 27 6 7 14 23–44 –21 25 17. SPAL 29 5 10 14 28–50 –22 25 18. Crotone 27 6 6 15 27–48 –21 24 19. Verona 27 6 4 17 25–51 –26 22 20. Benevento 27 3 1 23 17–60 –43 10

Kiemelt fotó: MARCO BERTORELLO/ AFP