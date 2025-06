„Azt mondták, hogy időzített bomba ketyeg a fejemben” – agydaganattal küzd, de olimpiáról álmodik a brit úszó

„Soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor leültem a medence szélére – oda, ahol egész életemben edzettem –, és megtudtam, hogy agydaganatom van” – mesélte a BBC-nek.



A további vizsgálatok, beleértve a biopsziát is, három, nem operálható daganatot tártak fel az agyában.

Egy csúcsformában lévő sportolónak hirtelen szembe kellett néznie a saját halandóságával, és a borzalmas prognózissal: idegsebésze szerint lehet, csupán három, de elképzelhető, hogy akár húsz éve is lehet még.

De pontos előrejelzés és gyógymód nincsen.

Goodburn számára ez elfogadhatatlan, a 24. születésnapját csütörtökön ünneplő sportember készül a csatákra, mind az életben, mind a medencében. Továbbra is edz az egy hónap múlva kezdődő németországi Universiadéra, és a jövő nyári, glasgow-i Nemzetközösségi Játékokra, közben eltökélt szándéka, hogy felhívja a figyelmet az agydaganatokra és azok fiatalokra gyakorolt hatására.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem a legagresszívebb glioblasztómát diagnosztizáltak nálam. Nem 12-16 hónapom, hanem lehet, hogy lényegesen több időm van hátra.”

