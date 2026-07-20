Klein Dávid megszakította a csúcsmászást, csapata várja a jelentkezését

Klein Dávid júniusban indult el Pakisztánba, hogy újabb nyolcezres hegycsúcsot hódítson meg: a sportoló a 8051 méteres Broad Peaket tervezte megmászni pótlólagos oxigén és serpasegítség nélkül.
Június 21-én arról számolt be a közösségi oldalán, hogy társaival elérték a 4850 méteres alaptábort a Karakorum-hegységben.
Július 16-án a kettes, egy nappal később a hármas táborból adtak hírt magukról, majd július 18-án társa, Ian Overton visszaereszkedett a Broad Peak alaptáborába. Ahogy írták, Overton
az elmúlt éjszakák során a magasság okozta légzési nehézségek miatt gyakorlatilag nem tudott pihenni, ami jelentősen rontotta regenerációját és fizikai állapotát. Úgy ítélte meg, hogy ebben a helyzetben a legfelelősebb döntés a visszafordulás.
Vasárnap Klein egyedül folytatta útját, beszámolója szerint jó erőben és megfelelő egészségi állapotban vágott neki az útnak, és egy nagyobb mászócsoporttal együtt haladt, ami jó hír, mert a 7450 méteres magasságon nem kellett teljesen egyedül mozognia.
Visszafordult és megkezdte az ereszkedést
Mintegy húsz órával a hármas táborból történt indulását követően, pakisztáni idő szerint 21.15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja és megkezdte ereszkedését.
Dávid az elmúlt napokban rendkívül komoly erőfeszítést tett a csúcskísérlet érdekében. A magashegyi körülmények, a hosszú mászónapok és a hegy felső szakaszán tapasztalható nehéz terepviszonyok ellenére kitartóan haladt felfelé és a lehető legtovább folytatta a mászást. Jelenleg nem rendelkezünk pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól a visszafordulás pillanatában
– írták a közösségi oldalán.
Azóta viszont nem érkezett róla hír, csapata hétfő este a következő hírt osztotta meg:
„Köszönjük az érdeklődést és a biztatást. Jelenleg új információval még nem rendelkezünk. Amint megerősített hírt kapunk Dávidtól, azonnal tájékoztatást adunk.
A magashegyi expedíciók során nem szokatlan, hogy a kommunikáció időszakosan akadozik, ezért egyelőre türelemmel várjuk a következő jelentkezést.