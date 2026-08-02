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Belföld

Forsthoffer Ágnes összehívta a frakcióvezetőket, és soron kívüli tájékoztatást kért Magyar Pétertől

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 08. 02. 11:14
Szajki Bálint / 24.hu

A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök egyeztetésre hívja a kormány és a parlamenti pártok vezetőit, közölte a Sándor-palota vasárnap.

A közleményben emlékeztetnek: a Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel.

Mindezekre tekintettel az Országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a kormány által eddig megtett, illetve tervezett további intézkedésekről

– írták.

Hozzátették, „mivel a kialakult helyzet miatt a jövő héten rendkívüli plenáris ülésre nem kerül sor az Országgyűlésben, Forsthoffer Ágnes házelnök fontosnak tartotta, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői szintén közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek a miniszterelnökhöz, ezért őket is meghívta a 2026. augusztus 3. hétfőre tervezett tájékoztatóra”.

Forsthoffer a közösségi oldalán szombat este közzétett videóban arról beszélt: Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll.

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