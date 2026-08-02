Miért zokognak a tiktokozó tinik Akhilleusz történetén? És milyen hónapokat eltölteni David Bowie-val?

Polák Zsóka

Madeline Miller: Akhilleusz dala (General Press, 2014, 334 oldal)

Madeline Miller sikerkönyve nem először került a kezembe, és érdekes módon mindkét alkalommal egy újságcikknek köszönhetően történt mindez. Először 2021-ben, amikor cikket írtam a BookTok-jelenségről: arról, hogyan tudja népszerűsíteni az olvasást és az irodalmat egy olyan platform, amelytől ezt a legkevésbé várnánk. Ennek a mozgalomnak is köszönhető, hogy az egyébként 2012-ben megjelent regény 2021-ben ismét felugrott az eladási listák élére. Ezt azzal érte el, hogy a tinik ordítva zokogták a TikTokon, milyen szívszorító és gyönyörű regényről van szó. Egyrészt, a szakmai elhivatottság, másrészt, a személyes kíváncsiság is hajtott, amikor kezembe vettem a könyvet, és a legnagyobb meglepetésemre nem csalódtam: