Trump most azt állítja, mégsem bombázza le Iránt, meg is tudna állapodni

Donald Trump egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb amerikai katonai támadást, mert lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra.

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte, Irán és más közel-keleti országok azt kérték Washingtontól, hogy halassza el a tervezett csapást, mivel körvonalazódott egy megállapodás. Illetve Trump megfogalmazásában: „Gyorsan meg lehetne kötni egy ÜZLETET.”

Az amerikai elnök azt írta, ennek része lenne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Hozzátette, hogy döntése attól függ, sikerül-e gyorsan tető alá hozni az egyezséget – foglalja össze bejelentését az MTI.

Trumpnak egyre rosszabbak a közel-keleti lapjai?

Donald Trump bejegyzésének előzménye, hogy amerikai sajtóértesülések szerint Washington a hétvégén újabb, több napig tartó csapássorozatra készült iráni célpontok ellen. Célba vették volna az ország energetikai infrastruktúráját is. Trump azt írta, hogy az amerikai hadsereg készen áll egy „példátlan erejű támadás” végrehajtására, ugyanakkor a megállapodás reményében beleegyezett annak lefújásába.

Azt is állította, hogy Izrael csatlakozik ehhez a vállaláshoz, erről azonban az izraeli kormány részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés.

„Trumpnak egyre rosszabbak a közel-keleti lapjai” – írta külpolitikai szakértőnk, aki szerint az amerikai-izraeli–iráni háborúban mostanra kialakult káoszban az amerikai elnök négy rossz opció közül választhat. Külpolitikai podcastsorozatunk, a Földosztás legutóbbi adásában pedig arról is beszélgettünk: Hova tart Trump külpolitikája, és miből látszik, hogy a hatása messze túlmutathat a hivatali idején?