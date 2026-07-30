Trumpnak egyre rosszabbak a közel-keleti lapjai

Az amerikai-izraeli-iráni háború alakulása folyamatosan meglepi az elemzőket. A keddről szerdára virradó éjszaka egyenesen két meglepetést is hozott:

egy közös szaúdi-amerikai támadást Irakban,

valamint egy iráni preventív támadást jordániai célpontok ellen.

Mindkét akció a maga nemében különleges: egyrészt most láttuk először, hogy a szaúdi hadsereg hivatalosan is közös légicsapást mért az amerikaiakkal Irakban. Másrészt Irán esetén ez volt talán az első, de mindenképpen a legnagyobb támadás, amit nem egy korábbi amerikai vagy izraeli csapásra való reakcióként adtak.

A két esemény ugyan eltérő jellegű, mégis komoly eszkalációról árulkodik. Persze mindkét fellépés korlátozott volt, ennél sokkal látványosabb és nagyobb volumenű támadásokat már láttunk február óta. Ami mégis különleges ezekben, hogy mindkettő a válság kiszélesedését mutatja. Egy ilyen jellegű, úgynevezett horizontális eszkalációt (amivel az irániak sokat fenyegettek) könnyen követhet vertikális eszkaláció, vagyis a háborús lépések volumenének növekedése. Donald Trumpnak nehéz döntéseket kell meghoznia a napokban, és egyikük sem tűnik kifejezetten csábítónak.