benjamin netanjahudonald trumpeszkalációhormuzi-szoros
Nagyvilág

Trumpnak egyre rosszabbak a közel-keleti lapjai

SAUL LOEB / AFP
Donald Trump a Fehér Ház Ovális Irodájában 2026. július 21-én, Washingtonban.
Szalai Máté
2026. 07. 30. 15:45
SAUL LOEB / AFP
Donald Trump a Fehér Ház Ovális Irodájában 2026. július 21-én, Washingtonban.
Az amerikai-izraeli-iráni háborúban mostanra kialakult káoszban az amerikai elnök négy rossz opció közül választhat. Szalai Máté írása.

Az amerikai-izraeli-iráni háború alakulása folyamatosan meglepi az elemzőket. A keddről szerdára virradó éjszaka egyenesen két meglepetést is hozott:

  • egy közös szaúdi-amerikai támadást Irakban,
  • valamint egy iráni preventív támadást jordániai célpontok ellen.

Mindkét akció a maga nemében különleges: egyrészt most láttuk először, hogy a szaúdi hadsereg hivatalosan is közös légicsapást mért az amerikaiakkal Irakban. Másrészt Irán esetén ez volt talán az első, de mindenképpen a legnagyobb támadás, amit nem egy korábbi amerikai vagy izraeli csapásra való reakcióként adtak.

A két esemény ugyan eltérő jellegű, mégis komoly eszkalációról árulkodik. Persze mindkét fellépés korlátozott volt, ennél sokkal látványosabb és nagyobb volumenű támadásokat már láttunk február óta. Ami mégis különleges ezekben, hogy mindkettő a válság kiszélesedését mutatja. Egy ilyen jellegű, úgynevezett horizontális eszkalációt (amivel az irániak sokat fenyegettek) könnyen követhet vertikális eszkaláció, vagyis a háborús lépések volumenének növekedése. Donald Trumpnak nehéz döntéseket kell meghoznia a napokban, és egyikük sem tűnik kifejezetten csábítónak.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egyetlen szélfordulás is elég lehet: készenlétben az angliai atomerőmű
Tusk: Egy orosz rakéta csapódott be az országunkba
Mégsem kerül brazíliai száműzetésbe Hilarion, volt budapesti metropolita
Amerika újra Iránt bombázza
Magyar Péter: gyárak és üzemek állhatnak le ideiglenesen, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik