Két bv-s mentett meg egy falut a tűzvésztől a Börzsönyben

Két, csütörtök hajnalban munkába induló börtönőr vette észre egymástól függetlenül, hogy hatalmas füst gomolyog a Börzsöny északi részén található Kemence határában. Mind a ketten megálltak, hogy megnézzék, mi történik a még alvó faluban, honnan jön a füst a tűzgyújtási tilalom idején.

A gomolygó sötét füstöt a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 m²-nyi területen égő száraz fű és bokrok okozták. A helyszínre siető két bv-s azonnal ébresztette a lakókat, valamint riasztották a tűzoltókat. A segítség megérkezéséig a lakóház udvarának kerti csapjából megkezdték az oltást.

Mire a Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet sikerült eloltaniuk.

A népszerű kirándulóhelyként is ismert falu és a Márianosztrai Fegyház és Börtön is méltán büszke a hétköznapi hősökre, akiknek helytállása megakadályozta egy nagyobb tragédia kirobbanását

– summázta a történteket a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.