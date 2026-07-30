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Belföld

Két bv-s mentett meg egy falut a tűzvésztől a Börzsönyben

BVOP
A két hős bv-s.
24.hu
2026. 07. 30. 16:18
BVOP
A két hős bv-s.

Két, csütörtök hajnalban munkába induló börtönőr vette észre egymástól függetlenül, hogy hatalmas füst gomolyog a Börzsöny északi részén található Kemence határában. Mind a ketten megálltak, hogy megnézzék, mi történik a még alvó faluban, honnan jön a füst a tűzgyújtási tilalom idején.

A gomolygó sötét füstöt a település szélén egy lakóház közelében nagyjából 30 m²-nyi területen égő száraz fű és bokrok okozták. A helyszínre siető két bv-s azonnal ébresztette a lakókat, valamint riasztották a tűzoltókat. A segítség megérkezéséig a lakóház udvarának kerti csapjából megkezdték az oltást.

Mire a Vámosmikolai Önkormányzati Tűzoltóság egysége a helyszínre ért, a tüzet sikerült eloltaniuk.

A népszerű kirándulóhelyként is ismert falu és a Márianosztrai Fegyház és Börtön is méltán büszke a hétköznapi hősökre, akiknek helytállása megakadályozta egy nagyobb tragédia kirobbanását

– summázta a történteket a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

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