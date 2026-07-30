Felpörgött az ebolajárvány, már több mint másfél ezren haltak meg az afrikai országban

Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört ebolajárvány halálos áldozatainak száma – derült ki a közép-afrikai ország csütörtökön közzétett hivatalos adataiból, amit az MTI ismertetett.

A kormány által közölt járványügyi adatok szerint 3442 ebolás esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 1521-re emelkedett, ami csaknem 50 százalékkal több az egy héttel korábban közölt adatnál. Jelenleg 797 beteget kezelnek kórházban vagy elkülönítve, további 615-en pedig felépültek. Az ebolás esetek közel 90 százalékát a kelet-kongói Ituri tartományban regisztrálták, de további öt tartományban is igazoltak megbetegedéseket, köztük az ország egyik legnagyobb városában, Kisanganiban.

A járvány megfékezését az is nehezíti, hogy a fertőzöttekkel kapcsolatba került emberek mintegy 78 százalékát tartják megfigyelés alatt. Az egészségügyi hatóságok szerint a fertőzési lánc megszakításához legalább 95 százalékuk megfigyelésére lenne szükség.

A védekezést a térség bizonytalan biztonsági helyzete is hátráltatja. Július 15-én egy beteg halálát követően feldühödött helyiek megtámadtak egy kórházat és egy ebolakezelő központot az ituri Nyakunde egészségügyi körzetben. Az incidens nyomán több nemzetközi szervezet ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét a térségben, ami hátráltatta a járványügyi megfigyelést, a kontaktkutatást és az egészségügyi ellátáshoz szükséges készletek biztosítását. A helyi egészségügyi hatóságok szerint a biztonsági helyzet azóta stabilizálódott, ezért arra kérik a nemzetközi partnereket, hogy térjenek vissza. Az Africa CDC közlése szerint munkatársai akár már a jövő héten újra megkezdhetik munkájukat az érintett térségben.

Míg a 2014 és 2016 közötti nyugat-afrikai ebolajárványban mintegy nyolc hónap telt el, mire a halálos áldozatok száma meghaladta az ezret, az idén kitört, Bundibugyo vírus okozta járványban – amely ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés – alig két és fél hónap alatt már több mint 1500 ember vesztette életét.