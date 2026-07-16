Egyre inkább szétesőben: újabb elnökségi tag távozott a Lázár-féle teniszszövetségből

„Hosszas mérlegelés után, az elmúlt hetekben számos tagszervezettel, klubvezetővel és a magyar teniszélet szereplőivel köztük szülőkkel is lefolytatott beszélgetést követően, ezúton tájékoztatom a Magyar Tenisz Szövetség tagságát és a nyilvánosságot, hogy a mai nappal, azaz 2026. július 16-án lemondtam a Magyar Tenisz Szövetség elnökségében betöltött tisztségemről” – írta nyilatkozatában Szombati-Serfőző Eszter.

A beszélgetések, találkozások egyértelművé tették számomra, hogy a sportág jelenlegi helyzetében a legfontosabb feladat egy olyan új vezetés felállítása, amely teljes felhatalmazással kezdheti meg a munkáját.

Megújulásra van szükségünk annak érdekében, hogy új célokkal új lendület vezesse útján a magyar tenisztársadalmat, annak szakmai bázisát és mindazokat, akikre büszkék lehetünk, akik nap mint nap ütőt ragadnak és a pályán bizonyítanak.

Egy új mérkőzés, egy új szett, egy új game vár ránk, de hiszem, hogy minden apró előrelépés egy újabb pontot jelent majd az eredménytáblán.

A megújulás olykor nehéz, de közös erővel, megfontolt döntésekkel, békében sikeres jövőt építhetünk. Lemondásommal ezt a folyamatot kívánom segíteni.

Köszönöm, hogy az elmúlt időszakban a bizalmat, büszke vagyok rá, hogy képviselhettem mindazt, ami gyerekkorom óta meghatározza a mindennapjaimat. A jövőben is minden erőmmel a magyar tenisz fejlődését kívánom szolgálni, bármilyen szerepkörben is tehetem azt.”

Egy hete Kosztoványi Roland mondott le elnökségi tagságáról, és jelezte, tekintettel arra, hogy Lázár János benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről, a következő időszakban elnökjelöltként kívánja kérni a tagság bizalmát.