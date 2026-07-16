teniszlemondásszombati-serfőző eszterelnökségi tag
Sport

Egyre inkább szétesőben: újabb elnökségi tag távozott a Lázár-féle teniszszövetségből

Mariia Tkacheva of Russia competes against Anastasia Zakharova of Russia during the round of 32 match at the WTA 125 ENKA Open at ENKA Sports Club in Istanbul, Turkey, on July 14, 2026. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto)
Yagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 07. 16. 19:07
Mariia Tkacheva of Russia competes against Anastasia Zakharova of Russia during the round of 32 match at the WTA 125 ENKA Open at ENKA Sports Club in Istanbul, Turkey, on July 14, 2026. (Photo by Yagiz Gurtug/NurPhoto)
Yagiz Gurtug / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Újabb tag távozott a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnökségéből: Szombati-Serfőző Eszter sajtóközleményben jelezte, hogy lemond az eddig betöltött tisztségéről.

„Hosszas mérlegelés után, az elmúlt hetekben számos tagszervezettel, klubvezetővel és a magyar teniszélet szereplőivel köztük szülőkkel is lefolytatott beszélgetést követően, ezúton tájékoztatom a Magyar Tenisz Szövetség tagságát és a nyilvánosságot, hogy a mai nappal, azaz 2026. július 16-án lemondtam a Magyar Tenisz Szövetség elnökségében betöltött tisztségemről” – írta nyilatkozatában Szombati-Serfőző Eszter.

A beszélgetések, találkozások egyértelművé tették számomra, hogy a sportág jelenlegi helyzetében a legfontosabb feladat egy olyan új vezetés felállítása, amely teljes felhatalmazással kezdheti meg a munkáját.

Megújulásra van szükségünk annak érdekében, hogy új célokkal új lendület vezesse útján a magyar tenisztársadalmat, annak szakmai bázisát és mindazokat, akikre büszkék lehetünk, akik nap mint nap ütőt ragadnak és a pályán bizonyítanak.

Egy új mérkőzés, egy új szett, egy új game vár ránk, de hiszem, hogy minden apró előrelépés egy újabb pontot jelent majd az eredménytáblán.

A megújulás olykor nehéz, de közös erővel, megfontolt döntésekkel, békében sikeres jövőt építhetünk. Lemondásommal ezt a folyamatot kívánom segíteni.

Köszönöm, hogy az elmúlt időszakban a bizalmat, büszke vagyok rá, hogy képviselhettem mindazt, ami gyerekkorom óta meghatározza a mindennapjaimat. A jövőben is minden erőmmel a magyar tenisz fejlődését kívánom szolgálni, bármilyen szerepkörben is tehetem azt.”

Egy hete Kosztoványi Roland mondott le elnökségi tagságáról, és jelezte, tekintettel arra, hogy Lázár János benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről, a következő időszakban elnökjelöltként kívánja kérni a tagság bizalmát.

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