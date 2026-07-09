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Sport

Lemondott elnökségi tagságáról az ügyvéd, hogy Lázár utódja legyen a teniszszövetség élén

Kosztoványi Roland indul a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáért
JULIEN DE ROSA / AFP
24.hu
2026. 07. 09. 10:39
Kosztoványi Roland indul a Magyar Tenisz Szövetség elnöki posztjáért
JULIEN DE ROSA / AFP
Kosztoványi Roland lemondott a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnökségi tagságáról, mert a szervezet elnöke kíván lenni.

Kosztoványi – az általa küldött sajtóközleményben – úgy fogalmazott, az elmúlt időszak tapasztalatai egyértelművé tették számára, hogy a magyar tenisz több területen is megújulásra szorul.

Példaként az utánpótlás helyzetét, a versenyző és szabadidős gyermekek számának csökkenését, a szövetség működésének strukturális problémáit, valamint a tagság részéről érzékelhető bizalomvesztést említette.

„Ezek olyan kihívások, amelyek átfogó, hiteles és hosszú távú megoldásokat igényelnek” – hangsúlyozta. Kosztoványi kifejtette, elnökségi tagként lehetősége volt ezeket a folyamatokat belülről is megismerni, és meggyőződése, hogy a szükséges változások végrehajtásához új szemléletre, világos szakmai irányra és a tagságtól kapott friss felhatalmazásra van szükség.

Nem személyes ambíció vezérli

„Úgy érzem, személyes felelősségem, hogy ebben a helyzetben olyan döntést hozzak, amely elősegíti a megújulást. Ezért döntöttem úgy, hogy elnökségi tagságomról lemondok.

Tekintettel arra, hogy Lázár János benyújtotta lemondását elnöki tisztségéről, a következő időszakban elnökjelöltként kívánom kérni a tagság bizalmát.

Hangsúlyozta, döntését nem személyes ambíció vezérli, hanem a magyar tenisz iránt érzett felelősség, és az a meggyőződés, hogy a sportág előtt komoly fejlődési lehetőségek állnak. Meglátása szerint ezek kihasználásához elsősorban nem magasabb összegű állami támogatásra, hanem kiszámítható működésre, következetes szakmai irányításra, átlátható gazdálkodásra és a tagsággal kialakított valódi partnerségre van szükség.

Az ügyvédként tevékenykedő Kosztoványi – aki 2023 óta tevékenykedett elnökségi tagként – kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban számos klubvezetővel, edzővel, versenyszervezővel és a sportág iránt elkötelezett szakemberrel egyeztetett.

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