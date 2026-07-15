Látvány-csapatsportok: kísérővel ingyenjegyhez juthatnak a 16 év alattiak

Ingyen válthatnak jegyet a 16 év alattiak és egy kísérőjük részére a látvány-csapatsportágak hazai rendezésű, országos bajnokságainak első osztályú mérkőzésein. A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosító-tervezetét HVG vette észre.

Eszerint a Sportoló Nemzet Program kiemelt célja, hogy a rendszeres, élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a testi-lelki egészség megőrzése érdekében a mindennapi élet részévé váljon.

A Sportoló Nemzet Program keretében igénybe vehető kedvezménytípusok:

a) állami fenntartású sportlétesítmények egyéni, lakossági látogatásához szükséges belépőjegy vagy bérlet vásárlásához legalább 10% kedvezmény a sportlétesítmény szabad kapacitása terhére

b) egyes hazai rendezésű sportesemények egyéni, lakossági látogatásához szükséges belépőjegy vagy bérlet vásárlásához legalább 30% kedvezmény

c) 16 év alatti gyermekek részére a látvány-csapatsportágak hazai rendezésű, országos bajnokságai I. osztályú mérkőzéseinek ingyenes látogatásához szükséges belépőjegy az erre vonatkozó kontingens erejéig

d) kedvezmény sporteszköz vásárlásához vagy bérléséhez, egyéb sportszolgáltatás igénybevételéhez

e) kedvezmény sportfesztivál egyéni, lakossági látogatásához szükséges belépőjegy vagy bérlet vásárlásához

A jogszabálytervezet külön kitér arra is, hogy a c) pont szerinti sportkedvezmény a 16 év alatti gyermek mellett megilleti a kísérőjét is, aki a sportkedvezményt a Sportoló Nemzet Programba történő regisztrációt követően veheti igénybe.