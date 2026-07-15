Látvány-csapatsportok: kísérővel ingyenjegyhez juthatnak a 16 év alattiak

Ingyen válthatnak jegyet a 16 év alattiak és egy kísérőjük részére a látvány-csapatsportágak hazai rendezésű, országos bajnokságainak első osztályú mérkőzésein. A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosító-tervezetét HVG vette észre.
Eszerint a Sportoló Nemzet Program kiemelt célja, hogy a rendszeres, élethosszig tartó testmozgás és a közösségi sport már gyermekkortól kezdve minél szélesebb réteg számára a testi-lelki egészség megőrzése érdekében a mindennapi élet részévé váljon.
A Sportoló Nemzet Program keretében igénybe vehető kedvezménytípusok:
- a) állami fenntartású sportlétesítmények egyéni, lakossági látogatásához szükséges belépőjegy vagy bérlet vásárlásához legalább 10% kedvezmény a sportlétesítmény szabad kapacitása terhére
- b) egyes hazai rendezésű sportesemények egyéni, lakossági látogatásához szükséges belépőjegy vagy bérlet vásárlásához legalább 30% kedvezmény
- c) 16 év alatti gyermekek részére a látvány-csapatsportágak hazai rendezésű, országos bajnokságai I. osztályú mérkőzéseinek ingyenes látogatásához szükséges belépőjegy az erre vonatkozó kontingens erejéig
- d) kedvezmény sporteszköz vásárlásához vagy bérléséhez, egyéb sportszolgáltatás igénybevételéhez
- e) kedvezmény sportfesztivál egyéni, lakossági látogatásához szükséges belépőjegy vagy bérlet vásárlásához
A jogszabálytervezet külön kitér arra is, hogy a c) pont szerinti sportkedvezmény a 16 év alatti gyermek mellett megilleti a kísérőjét is, aki a sportkedvezményt a Sportoló Nemzet Programba történő regisztrációt követően veheti igénybe.