Atlétika: Gyulai Miklós azonnali hatállyal lemondott, a tisztújításig Deutsch Péter biztosítja a MASZ működését

A MASZ honlapja alapján Gyulai Miklós szerint az elmúlt hetekben olyan kampány bontakozott ki, amely személyét és a jelenlegi vezetést támadta, és megítélése szerint ezzel nem nekik, hanem a teljes magyar atlétikai közösségnek okozott kárt. Erre tekintettel döntött úgy, hogy lemondását július 15-i hatállyal előrehozza.

Az atletika.hu közléséből az is kiderült, hogy lemondott a felügyelő bizottság három tagja – Czeglédi Katalin, dr. Képes Lóránt és Németh Attila is –, így a testület működésképtelenné vált. Az elnökkel együtt két elnökségi tag – Oroszi Zsuzsanna és dr. Kriszt Balázs – is lemondott tisztségéről.

A beszámoló szerint a szövetség lemondott elnöke emlékeztetett arra, hogy eredetileg azért jelentette be szeptemberi hatályú távozását, hogy lehetőséget teremtsen a MASZ vezető testületeinek teljes körű megújítására, miközben a nyári versenyszezon zavartalan lebonyolítását is biztosítani kívánta.

Gyulai Miklós valamennyi elnökségi tag lemondásával teljes tisztújítást sürget, hogy – megfogalmazása szerint – a magyar atlétikai közösség dönthessen a szövetség új vezetéséről.

A működés folyamatosságának biztosítása érdekében az alapszabályra és a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva Gyulai Miklós meghatalmazta a szövetség vezérigazgatóját, Deutsch Pétert, hogy a rendkívüli tisztújító küldöttgyűlésig biztosítsa a MASZ működését.

(MTI)