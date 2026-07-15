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Sport

Atlétika: Gyulai Miklós azonnali hatállyal lemondott, a tisztújításig Deutsch Péter biztosítja a MASZ működését

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke beszédet mond a 128. Atlétika Magyar Bajnokságon megnyitóján a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. július 7-én.
Koszticsák Szilárd / MTI
Gyulai Miklós
24.hu
2026. 07. 15. 18:33
Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke beszédet mond a 128. Atlétika Magyar Bajnokságon megnyitóján a Nemzeti Atlétikai Központban 2023. július 7-én.
Koszticsák Szilárd / MTI
Gyulai Miklós
Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke szeptember 1-jére tervezett lemondását előrehozva a tagszervezeteknek szerdán küldött levelében bejelentette azonnal hatállyal történő távozását.

A MASZ honlapja alapján Gyulai Miklós szerint az elmúlt hetekben olyan kampány bontakozott ki, amely személyét és a jelenlegi vezetést támadta, és megítélése szerint ezzel nem nekik, hanem a teljes magyar atlétikai közösségnek okozott kárt. Erre tekintettel döntött úgy, hogy lemondását július 15-i hatállyal előrehozza.

Az atletika.hu közléséből az is kiderült, hogy lemondott a felügyelő bizottság három tagja – Czeglédi Katalin, dr. Képes Lóránt és Németh Attila is –, így a testület működésképtelenné vált. Az elnökkel együtt két elnökségi tag – Oroszi Zsuzsanna és dr. Kriszt Balázs – is lemondott tisztségéről.

A beszámoló szerint a szövetség lemondott elnöke emlékeztetett arra, hogy eredetileg azért jelentette be szeptemberi hatályú távozását, hogy lehetőséget teremtsen a MASZ vezető testületeinek teljes körű megújítására, miközben a nyári versenyszezon zavartalan lebonyolítását is biztosítani kívánta.

Gyulai Miklós valamennyi elnökségi tag lemondásával teljes tisztújítást sürget, hogy – megfogalmazása szerint – a magyar atlétikai közösség dönthessen a szövetség új vezetéséről.

A működés folyamatosságának biztosítása érdekében az alapszabályra és a vonatkozó jogszabályokra hivatkozva Gyulai Miklós meghatalmazta a szövetség vezérigazgatóját, Deutsch Pétert, hogy a rendkívüli tisztújító küldöttgyűlésig biztosítsa a MASZ működését.

(MTI)

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