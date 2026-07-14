41 évesen meghalt Flander Márton, vb-2. triatlonversenyző

A Magyar Triatlon Szövetség megemlékezésében azt olvasni, Flander 2002-ben kezdett el triatlonozni, és „a legrövidebb sprinttávoktól kezdve a legkeményebb Ironman-távig mindenhol bizonyította tehetségét, akaraterejét és kitartását. Pályafutása során minden távon többszörös korosztályos vagy abszolút magyar bajnoki címet szerzett”.

Kétszer is kvalifikálta magát a sportág csúcsának számító hawaii Ironman-világbajnokságra, ahol 2014-ben második helyen végzett a korcsoportjában.

2017 óta edzőként is dolgozott, tanítványai közül többen országos bajnoki címekig jutottak, és voltak, akik az ő irányításával vívták ki a hawaii vb-részvételt is.

„Személyében nemcsak egy kivételes bajnokot, egy elhivatott szakembert, hanem a triatlonos közösség egy igazán szeretett, pótolhatatlan tagját veszítettük el. Távozása mindannyiunk számára felfoghatatlan veszteség” – búcsúzik Flander Mártontól a hazai szövetség.