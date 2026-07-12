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Sport

Sinner még estében is foghatatlan volt, tizedjére verte a világranglista másodikját

Jannik Sinner a wimbledoni tenisztorna trófeájával.
Cameron Spencer/Getty Images
Jannik Sinner a wimbledoni tenisztorna trófeájával.
24.hu
2026. 07. 12. 21:19
Jannik Sinner a wimbledoni tenisztorna trófeájával.
Cameron Spencer/Getty Images
Jannik Sinner a wimbledoni tenisztorna trófeájával.
Jannik Sinner nyerte a wimbledoni tenisztorna döntőjét, miután vasárnap 3-1-re legyőzte Alexander Zverevet.

Mindketten stabil adogatásokkal kezdték, magas színvonalú összecsapás után az első szettet a német játékos nyerte rövidítésben. Ezután bréklabdák és különösebb izgalmak nélkül, újabb tie-breakkel egyenlített ki Sinner. Az első fordulat ezt követően jött, 4:3-nál Sinner egy olyan labdamenet végén vette el riválisa adogatását, amely közben elesett, Zverev dühében a földhöz vágta az ütőjét, nem is tudott eléggé koncentrálni és hátrányba került.

A negyedik játszmában 3:3-nál jött a fordulópont, amikor a német néhány rövidebb vagy pontatlanabb labdával ismét brékhez juttatta a világelsőt. Sinner türelmes és pontos játékkal fokozatosan felőrölte az ellenfelét, végül meg is nyerte így a döntőt.

Érdekesség, hogy a két játékos összecsapását egymást követő 10. alkalommal nyerte meg Sinner, összesen 11-4-re vezeti kettejük párbaját. A világelső lett a a tizedik olyan teniszező, aki egymás után két évben is nyert Wimbledonban. Az olasznak ez volt a 30. tornagyőzelme és ötödik Grand Slam-trófeája.

Wimbledon, férfi egyes, döntő

Jannik Sinner-Alexander Zverev (német) 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4

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