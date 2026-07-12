Sinner még estében is foghatatlan volt, tizedjére verte a világranglista másodikját

Mindketten stabil adogatásokkal kezdték, magas színvonalú összecsapás után az első szettet a német játékos nyerte rövidítésben. Ezután bréklabdák és különösebb izgalmak nélkül, újabb tie-breakkel egyenlített ki Sinner. Az első fordulat ezt követően jött, 4:3-nál Sinner egy olyan labdamenet végén vette el riválisa adogatását, amely közben elesett, Zverev dühében a földhöz vágta az ütőjét, nem is tudott eléggé koncentrálni és hátrányba került.

A negyedik játszmában 3:3-nál jött a fordulópont, amikor a német néhány rövidebb vagy pontatlanabb labdával ismét brékhez juttatta a világelsőt. Sinner türelmes és pontos játékkal fokozatosan felőrölte az ellenfelét, végül meg is nyerte így a döntőt.

Defence complete. Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

Érdekesség, hogy a két játékos összecsapását egymást követő 10. alkalommal nyerte meg Sinner, összesen 11-4-re vezeti kettejük párbaját. A világelső lett a a tizedik olyan teniszező, aki egymás után két évben is nyert Wimbledonban. Az olasznak ez volt a 30. tornagyőzelme és ötödik Grand Slam-trófeája.