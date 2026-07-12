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Alexander Zverev: Jannik, már nem kedvellek

Jannik Sinner és Alexander Zverev Wimbledonban.
Clive Brunskill/Getty Images
Jannik Sinner és Alexander Zverev.
24.hu
2026. 07. 12. 22:39
Jannik Sinner és Alexander Zverev Wimbledonban.
Clive Brunskill/Getty Images
Jannik Sinner és Alexander Zverev.
Alexander Zverev vicces, ugyanakkor megható beszédet mondott a wimbledoni teniszbajnokság döntője után.

A világelső, egyben címvédő Sinner 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4 arányban nyerte a döntőt, így sorozatban kilencedszer is legyőzte a német riválisát. Zverev bár a meccs közben földhöz is vágta az ütőjét, a vesztes finálét követően nagyon sportszerű beszédet mondott.

„Először is Jannik, már nem kedvellek. Kilencszer egymás után vesztettem ellened. Gratulálok Janniknak. Ismét bebizonyította, miért ő a világ legjobb játékosa. Nagyszerű volt veled megosztani a centerpályát a döntő hétvégéjén. Hatalmas megtiszteltetés itt lenni. Sajnos nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de először is gratulálok” – kezdte az értékelést a német teniszező.

Gratulálok Jannik csapatának is. Ti már nagyon-nagyon régóta együtt vagytok. Most a világelsők vagytok, de a top 10-en kívülről indultatok, és felküzdöttétek magatokat a Grand Slam-bajnokok és a világelsők közé. Ez egyértelműen csapatmunka eredménye. Jannik az első, aki ezt elismeri. Gratulálok nektek. Tényleg megérdemlitek.

Zverev 35 év után az első német lehetett volna Michael Stich diadala óta, aki Wimbledonban nyer, összességében pedig az első férfi játékos a profik 1968-as beengedése óta, aki rögtön az első GS-serlege után, a következő kiemelt tornát is behúzza.

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