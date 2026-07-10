Molnár Martin először versenyzett a Hungaroringen – a dobogóra is felállhatott a fiatal magyar pilóta

A Hungaroringre látogatott a brit Forma–3 (hivatalos nevén GB3) mezőnye, amelynek tagja az egyik legígéretesebb magyar autóversenyző, Molnár Martin. A 17 éves pilóta életében először versenyzett Magyarországon, ezzel kapcsolatban előzetesen a csütörtöki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „Nem izgulok, inkább izgatott vagyok”.

A mogyoródi hétvégén három futamot rendeztek, az első időmérőt Martin nyerte, így az évadban először a pole-pozícióból indulhatott, ám ezt követően negyedikként ért célba. A második futamon a harmadik helyről kezdett és végül remek versenyzésének köszönhetően a dobogó második fokára állhatott fel – volt tehát ok az ünneplésre a Hungaroringen. A harmadik versenyen a rajtot követően remek érzékkel került ki egy balesetet, emiatt viszont a mezőny végére csúszott vissza, de a 25 perces futam végére a nyolcadik helyre jött előre.

A Rodin Motorsport pilótája összetettben a negyedik helyen áll, amin tovább javíthat a július 11–12-ei hétvégén az ausztriai Red Bull Ringen.

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A magyar versenyző deklarált célja, hogy a jövő évben már a Forma–1 egyik előszobájának is tekinthető Forma–3-ban versenyezhessen. Molnár elmondta, a helyezés nem minden, egyéb faktorok is számítanak.

„Kategóriaváltás esetén csak az egyik tényező az eredmény, amelyet rengeteg, rajtam kívülálló dolog befolyásolhat. Sokkal inkább azt veszik figyelembe, hogy amikor összeáll a technika, mennyire vagyok gyors, de ami még fontosabb: mennyire vagyok konzisztens. A Forma–3-as csapatok olyan versenyzőket keresnek általában, akik megbízhatóan teljesítenek. Ha például egy körön mindenkinél két tizeddel gyorsabb vagyok, de a harmadikban hibázom egy nagyot, azzal a teljesítménnyel nehéz jó versenyt futni.”

A pilóta munkáját 2022 óta segítő Motorsport Talent Management (MOTAM) stábjában dolgozik Kiss Pál Tamás, aki korábban maga GP3-as versenyző volt (a GP3 a mai F3 elődje), és tapasztalatával, tudásával sportszakmailag támogatja a fiatal reménységet a céljai elérésében.

Molnár mellett főszponzora, a One Magyarország számára is különleges élmény volt támogatottjuk első hazai versenye. Bányai Tamás, a telekommunikációs vállalat vezérigazgatója az együttműködés fontos állomásának nevezte a Hungaroringen rendezett hétvégét.

„Ez egy ünnep számunkra, hiszen 2024 óta segítjük Martint. A kapcsolatunk nem klasszikus szponzoráció, hanem stratégiai partnerség, ami azt jelenti, hogy hosszú távon gondolkodunk, távlati céljaink vannak. Természetesen a szakmai kérdésekbe nem szólunk bele, azt a MOTAM kiválóan elvégzi, mi a stabil hátteret biztosítjuk, hogy minden adott legyen Martin fejlődéséhez. Örömmel tölt el, hogy végre a hazai közönség is láthatta a befektetett munka eredményét.”

A One Magyarország hitvallása több ponton is találkozik az autóversenyzésben is lényeges értékekkel.

„A szlogenünk, hogy minden pillanat számít, ami mind a távközlésben, mind az autóversenyzésben igaz. A folyamatos technológiai innováció, a kiválóságra való törekvés, a gyorsaság egyaránt olyan fogalom, amely közös a két területen. Azt gondolom, hogy Martin méltó példakép lehet minden fiatal számára, ugyanis a tehetsége mellett kitartóan dolgozik a sikerért. Emellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Hungaroringen privát 5G hálózattal debütál a One Magyarország, ami számos előnye mellett segíteni fogja a csapatok számára az adatok áramlását is.”

Az együttműködés sikerességét nem az egyes futamok eredményei, hanem a hosszú távú célok fényében értékelik.

„Támogatásunk nem egy szezonra szóló szponzoráció, hanem egy hosszú távú, stratégiai partnerség. Hiszünk abban, hogy a tehetséget időben kell felismerni és következetesen támogatni, hogy a benne rejlő potenciál kibontakozhasson. Martin személyében egy olyan fiatal magyar tehetséget támogatunk, aki tehetségével, munkájával és nemzetközi ambíciójával példát mutat a következő generáció számára. Története bizonyítja, hogy megfelelő háttérrel Magyarországról is elérhető a nemzetközi autósport élvonala.”

Molnár Martin a július 11-12-ei hétvégén az ausztriai Red Bull Ringen, a bajnokság 4. fordulójában folytatja a versenyzést.