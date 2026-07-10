Megnősült Liu Shaolin Sándor

Megnősült a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Sándor, derül ki párja Instagram-bejegyzéséből, amelyet a sportoló is megosztott.

Örökké bűntársak

– írta angolul az esküvőről megosztott képek mellé Szigethi Dóra.

A 30 éves Liu Shaolin a magyar váltó tagjaként 2018-ban történelmi aranyat nyert az olimpián, a vegyes váltóval pedig négy évvel később bronzérmet. Emellett számos világ- és Európa-bajnoki érme is van. 2022-ben aztán testvérével, Liu Shaoanggal váltottak, és azóta kínai színekben versenyeznek.

„Nem bántam meg. […] Nekem fontos, hogy azt érezzem, mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobbat hozzam ki magamból – nincs bennem olyan gondolat, érzés, hogy lehet, kicsit többet kellett volna pihennem, futnom vagy edzenem” – nyilatkozta még májusban a Nemzeti Sportnak, a kínai olimpiai csapatba ugyanis nem került be idén. Testvérével együtt abban bíznak, hogy továbbra is kínai színekben versenyeznek.