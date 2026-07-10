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Megnősült Liu Shaolin Sándor

Liu Shaolin Sándor megnősült.
Gao Jing / XINHUA / Xinhua via AFP
24.hu
2026. 07. 10. 11:04
Liu Shaolin Sándor megnősült.
Gao Jing / XINHUA / Xinhua via AFP

Megnősült a magyar színekben olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Sándor, derül ki párja Instagram-bejegyzéséből, amelyet a sportoló is megosztott.

Örökké bűntársak

– írta angolul az esküvőről megosztott képek mellé Szigethi Dóra.

A 30 éves Liu Shaolin a magyar váltó tagjaként 2018-ban történelmi aranyat nyert az olimpián, a vegyes váltóval pedig négy évvel később bronzérmet. Emellett számos világ- és Európa-bajnoki érme is van. 2022-ben aztán testvérével, Liu Shaoanggal váltottak, és azóta kínai színekben versenyeznek.

„Nem bántam meg. […] Nekem fontos, hogy azt érezzem, mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobbat hozzam ki magamból – nincs bennem olyan gondolat, érzés, hogy lehet, kicsit többet kellett volna pihennem, futnom vagy edzenem” – nyilatkozta még májusban a Nemzeti Sportnak, a kínai olimpiai csapatba ugyanis nem került be idén. Testvérével együtt abban bíznak, hogy továbbra is kínai színekben versenyeznek.

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Jó a kapcsolatuk a magyar szövetséggel, többször szó is volt arról, hogy esetleg testvérével együtt visszatérnek, de komolyabban nem gondolkodtak el ezen a lehetőségen.
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