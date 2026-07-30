Olyat mutatott egy focista, hogy a videó alapján kiállította a játékvezető

Csütörtök hajnalban a Palmeiras elleni bajnokin jött össze a kiállítás, amelynek kezdete egy másik lap. A Vitóriából ugyanis kiállítás sorsára jutott Caca, ám miután ez az ügy rendeződött, váratlanul kifutott a VAR-monitorhoz Alex Gomes Stefano játékvezető.

A videón aztán láthatta több kameraállásból, hogy Luan Candido, Caca csapattársa azt a kézmozdulatot teszi, amivel Brazíliában a lopást szokás mutatni.

Több sem kellett a sporinak, felmutatta neki is a piros lapot, amiért persze gúnyos taps lett a jutalma Canidótól. A Vitória viszont kilenc főre fogyatkozott a 40. percben.

😳🇧🇷 Esto es insólito. El árbitro expulsó a Cacá del Vitória y Luan Cândido, su compañero, hizo el GESTO DE ‘ROBO’. El VAR llamó al juez para que revise y TAMBIÉN SE FUE EXPULSADO. Se quedó con DOS MENOS en un minuto y en pleno PT vs PALMEIRAS. ‼️ pic.twitter.com/66HEWQ2kBD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 30, 2026

Ennek aztán meg is lett az eredménye, még a szünet előtt két gólt berámolt a Palmeiras, végül 4-0-ra intézte el a pórul járt Vitóriát. A Palmeiras egyébként 8 ponttal vezeti a brazil élvonalbeli bajnokságot 21 meccset követően, a Vitória viszont 13. helyen áll, mindössze négy pontra a kieső zónától.