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Foci

Olyat mutatott egy focista, hogy a videó alapján kiállította a játékvezető

Luan Candido gúnyosan tapsol a kiállítása után.
Walmir Cirne / AGIF / AGIF via AFP
Luan Candido gúnyosan tapsol a kiállítása után.
24.hu
2026. 07. 30. 14:51
Luan Candido gúnyosan tapsol a kiállítása után.
Walmir Cirne / AGIF / AGIF via AFP
Luan Candido gúnyosan tapsol a kiállítása után.
Talán sosem látott piros lapot kapott Luan Candido, a brazil Vitória futballistája.

Csütörtök hajnalban a Palmeiras elleni bajnokin jött össze a kiállítás, amelynek kezdete egy másik lap. A Vitóriából ugyanis kiállítás sorsára jutott Caca, ám miután ez az ügy rendeződött, váratlanul kifutott a VAR-monitorhoz Alex Gomes Stefano játékvezető.

A videón aztán láthatta több kameraállásból, hogy Luan Candido, Caca csapattársa azt a kézmozdulatot teszi, amivel Brazíliában a lopást szokás mutatni.

Több sem kellett a sporinak, felmutatta neki is a piros lapot, amiért persze gúnyos taps lett a jutalma Canidótól. A Vitória viszont kilenc főre fogyatkozott a 40. percben.

Ennek aztán meg is lett az eredménye, még a szünet előtt két gólt berámolt a Palmeiras, végül 4-0-ra intézte el a pórul járt Vitóriát. A Palmeiras egyébként 8 ponttal vezeti a brazil élvonalbeli bajnokságot 21 meccset követően, a Vitória viszont 13. helyen áll, mindössze négy pontra a kieső zónától.

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