Belföld

„Ha belegondolsz, hány ember ül a repülőkön, akkor kvázi megőrülsz” – beültünk egy légiforgalmi irányító mellé

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
admin Mohos Márton
2026. 07. 30. 14:43
Mohos Márton / 24.hu

„Ha belegondolsz, hány ember ül a repülőkön, akkor kvázi megőrülsz” – beültünk egy légiforgalmi irányító mellé

admin Vaskor Máté
admin Mohos Márton
2026. 07. 30. 14:43
A légiforgalmi irányítók egyetlen döntésén is sok ezer utas biztonsága múlik, munkájuk mégsem a stresszre, hanem a koncentrációra épül. De hogyan kell elképzelni egy napjukat? Mit csinálnak vészhelyzet esetén? És egyáltalán: hogyan lesz valaki légiforgalmi irányító. Kovács Vera, a HungaroControl távolkörzetes irányítója engedett bepillantást a kulisszák mögé.

Délelőtt érkezünk a HungaroControl székházába, ahol már a beléptetést is szigorúan ellenőrzik. Hasonlóan a reptéri átvilágításhoz, mindent ki kell pakolnunk a zsebeinkből, a fémtárgyaktól is átmenetileg meg kell szabadulni. Öv le. Óra le. Kapun át. A protokoll mindenkire vonatkozik, mert a légiforgalmi irányítás kritikus infrastruktúra.

Miután visszakapjuk a holmijainkat és az iratainkat, Kovács Vera légiforgalmi irányítóhoz kísérnek, aki éppen nappalos szolgálatot teljesít.

De miért nem a ferihegyi repülőtér légiforgalmi irányítótornyában találkozunk? Egy általános tévhitet ezzel rögtön el is kell oszlatnunk, a közelkörzetes és távolkörzetes légiforgalmi irányítók ugyanis az Igló utcai székházban végzik a munkát. Sőt, egy hatalmas volumenű technológiai fejlesztésnek köszönhetően az ősztől várhatóan a le- és felszállásokat, illetve a reptéri gépmozgásokat is kezelő toronyirányítók is átköltöznek ide.

Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu Kovács Veronika

Másfél óránk van szabadon beszélgetni, ennyi ugyanis riportalanyunk aktuális pihenőideje. Másfél óra? Miért?

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