„Ha belegondolsz, hány ember ül a repülőkön, akkor kvázi megőrülsz” – beültünk egy légiforgalmi irányító mellé

Délelőtt érkezünk a HungaroControl székházába, ahol már a beléptetést is szigorúan ellenőrzik. Hasonlóan a reptéri átvilágításhoz, mindent ki kell pakolnunk a zsebeinkből, a fémtárgyaktól is átmenetileg meg kell szabadulni. Öv le. Óra le. Kapun át. A protokoll mindenkire vonatkozik, mert a légiforgalmi irányítás kritikus infrastruktúra.

Miután visszakapjuk a holmijainkat és az iratainkat, Kovács Vera légiforgalmi irányítóhoz kísérnek, aki éppen nappalos szolgálatot teljesít.

De miért nem a ferihegyi repülőtér légiforgalmi irányítótornyában találkozunk? Egy általános tévhitet ezzel rögtön el is kell oszlatnunk, a közelkörzetes és távolkörzetes légiforgalmi irányítók ugyanis az Igló utcai székházban végzik a munkát. Sőt, egy hatalmas volumenű technológiai fejlesztésnek köszönhetően az ősztől várhatóan a le- és felszállásokat, illetve a reptéri gépmozgásokat is kezelő toronyirányítók is átköltöznek ide.

Másfél óránk van szabadon beszélgetni, ennyi ugyanis riportalanyunk aktuális pihenőideje. Másfél óra? Miért?