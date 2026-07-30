Usher lezavart egy nőt a színpadról, aki lelkesedés helyett unott arccal tűrte az öltáncát

Emlékezetesre sikerült Usher és Chris Brown nashville-i közös arénakoncertje július 25-én – különösen az egyik énekes és egy szerencsés néző számára, akik közt mindenkiből szekunder szégyenérzetet kiváltó interakció zajlott le a színpadon.

Az Entertainment Weekly beszámolója szerint a fellépés egyik pontján Usher a színpadra hívta a tömegből az egyik nézőt, Gabrielle Cheyenne-t, akit leültetett, majd intenzíven erotikus öltáncban részesített. Csak épp akadt egy bökkenő: a nő arcáról kristálytisztán lerítt, hogy semmi kedve ott lenni. Mikor ez Ushernek is feltűnt, ledöbbenten a közönség felé fordulva annyit mondott:

Szerintem nem is akar a színpadon lenni.

Ezután az énekes a kuncogó Cheyenne-nek hátat fordítva, rá sem nézve intett neki, hogy ideje lelépni.

A kínos jelenetről videó is készült, amit az egyik néző osztott meg az Instagramon.

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Kiderült, miért reagált így

Cheyenne – miután a felvétel bejárta az internetet – a sajtónak is nyilatkozott azóta, ahol elmondta: külön választották ki a szervezők, akik az eredeti belépőjét VIP-jegyre váltották. Annyit közöltek vele, hogy a műsor egy pontján felmehet majd a színpadra, azt azonban nem mondták el, hogy ez mikor, hogyan, és milyen kontextusban fog megtörténni.

Azt mondták, van rá esély, hogy felhívnak majd a színpadra, de ezt csak nem sokkal azelőtt erősítették meg, hogy fel kellett mennem. Mindenki fel akar menni a színpadra, miért utasítottam volna vissza ezt az ajánlatot?

– emlékezett vissza Cheyenne.

Ezután elmondta, ez mind szép és jó, de egyáltalán nem Usher miatt ment el a koncertre.

Én személy szerint Chris Brownra voltam kíváncsi. Nincs bajom Usherrel, de Chris Brownért rajongok. Természetesen vele ez teljesen máshogy nézett volna ki, és nem lettem volna olyan merev, mint ahogy az az interneten tűnik

– magyarázta a helyzetet.