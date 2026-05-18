Liu Shaolin Sándor az országváltásról: Nem bántam meg

Jó a kapcsolatuk a magyar szövetséggel, többször szó is volt arról, hogy esetleg testvérével együtt visszatérnek, de komolyabban nem gondolkodtak el ezen a lehetőségen, mondta a Nemzeti Sportnak Liu Shaolin Sándor. Az olimpiai és világbajnok gyorskorcsolyázó és öccse, Liu Shaoang a 2022-es téli olimpia után váltottak és lettek a kínai válogatott tagjai, viszont Liu Shaolin idén kimaradt az olimpiai keretből.

„Amikor kihirdették az olimpiára utazó kínai csapatot, egyáltalán nem éreztem úgy, hogy kimaradok valamiből, de azt sem, hogy megbántam valamit, sokkal inkább megkönnyebbültség volt bennem, hiszen tényleg mindent megtettem azért, hogy minél jobb legyek” – mondta a sportoló, aki szerint túl sokat várt magától, ami stresszesebb és feszültebb felkészülésbe csapott át, ezért nem sikerült kiharcolnia a csapattagságot Milánóban.

Megkérdezték tőle, hogy megbánta-e az országváltást, hiszen magyar színekben biztosan ott lehetett volna az olimpián:

Nem bántam meg. (…) Nekem fontos, hogy azt érezzem, mindent megtettem annak érdekében, hogy a legjobbat hozzam ki magamból – nincs bennem olyan gondolat, érzés, hogy lehet, kicsit többet kellett volna pihennem, futnom vagy edzenem.

Most az köti le a figyelmét, hogy megegyezzenek Tiencsin városával a hosszabbításról, amit jó lehetőségnek tart, így fel sem merült benne, hogy 30 évesen visszavonuljon, vagy hogy újra magyar színekben versenyezzen.

Az országváltásukkal kapcsolatban még azt is mondta, hogy mindig is otthonukként tekintettek Kínára és Magyarországra is, és mivel gyerekként rengeteget jártak a kínai nagyszüleikhez, számukra nem volt ez olyan éles váltás. Sportot középpontba helyező közegben éltek kint az elmúlt években, és hozzá kellett szokniuk ahhoz is, hogy nagyobb a szigor a kínai csapatban.

Folyamatosan túledzve éreztem magam. Mindig is szerettem a kemény munkát, de lehet, hogy ezt egy fokkal okosabban kellett volna csinálni. Tanultunk ebből is, s ha újra nekivágunk, ennek az újabb fejezetnek már új stílussal, valamennyire más edzésmunkával indulhatunk neki

– mondta a kínai felkészülésről Liu Shaolin Sándor, akinek a szeme előtt ott lebeg a következő olimpián való szereplés is.

A short trackes testvérek hetek óta Magyarországon tartózkodnak, többen megállították őket az utcán, sokan jelezték, sajnálják, hogy elmentek, de szeretettel fogadták őket. A következő szezonban szeretnének több időt Magyarországon tartózkodni, így elképzelhető, hogy a Gyakorló Jégcsarnokban is többet láthatják majd őket edzeni.