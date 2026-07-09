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Sport

Ilyen még sohasem történt: a cseh nők leigázták Wimbledont

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 30: Karolina Muchova of Czechia embraces Linda Noskova of Czechia following their Women Singles Third Round match on Day Seven of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 30, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Matthew Stockman/Getty Images/AFP
MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Karolina Muchova és Linda Noskova a tavalyi US Openen a 3. fordulóban találkozott egymással
24.hu
2026. 07. 09. 21:03
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 30: Karolina Muchova of Czechia embraces Linda Noskova of Czechia following their Women Singles Third Round match on Day Seven of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 30, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Matthew Stockman/Getty Images/AFP
MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Karolina Muchova és Linda Noskova a tavalyi US Openen a 3. fordulóban találkozott egymással
A cseh Karolína Muchová és Linda Nosková jutott be a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének döntőjébe, előbbi három szettben, meccslabdáról verte az amerikai Cori Gauffot, utóbbi két játszmában győzte le az ukrán Marta Kosztyukot.

A történelem során először rendeznek tisztán cseh döntőt Wimbledonban. Ugyan 1986-ban Hana Mandlíková és Martina Navrátilová küzdött a wimbledoni címért, de utóbbi már amerikai színekben lépett pályára.

Összességében legutóbb 1989-ben, az Australian Openen akadt ilyen siker, akkor a férfiaknál Ivan Lendl és Miloslav Mecír csatázott egymással a fináléban.

A cseh teniszezők az utóbbi években jól teljesítettek a londoni füves pályán, 2021-ben Karolína Plísková döntőt vívhatott, míg 2023-ban Markéta Vondrousová, 2024-ben pedig Barbora Krejcíková győzött. Előttük Jana Novotná (1998) és Petra Kvitová (2011, 2014) is sikerrel szerepelt a tornán.

Olyan viszont még nem fordult elő a tornán, hogy a női döntőbe két cseh játékos jutott volna be.

Tenisz, Wimbledon, női egyes, elődöntők

Karolína Muchová (cseh, 10.) – Cori Gauff (7.) 6:2, 1:6, 7:6 (12-10)
Linda Nosková (cseh, 9.) – Marta Kosztyuk (ukrán, 12.) 6:4, 6:4

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