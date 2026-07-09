Ilyen még sohasem történt: a cseh nők leigázták Wimbledont

A történelem során először rendeznek tisztán cseh döntőt Wimbledonban. Ugyan 1986-ban Hana Mandlíková és Martina Navrátilová küzdött a wimbledoni címért, de utóbbi már amerikai színekben lépett pályára.

Összességében legutóbb 1989-ben, az Australian Openen akadt ilyen siker, akkor a férfiaknál Ivan Lendl és Miloslav Mecír csatázott egymással a fináléban.

A cseh teniszezők az utóbbi években jól teljesítettek a londoni füves pályán, 2021-ben Karolína Plísková döntőt vívhatott, míg 2023-ban Markéta Vondrousová, 2024-ben pedig Barbora Krejcíková győzött. Előttük Jana Novotná (1998) és Petra Kvitová (2011, 2014) is sikerrel szerepelt a tornán.

Olyan viszont még nem fordult elő a tornán, hogy a női döntőbe két cseh játékos jutott volna be.