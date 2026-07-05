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Novak Djokovic 39 évesen írt történelmet Wimbledonban

Novak Djokovic Wimbledonban.
Matthew Stockman/Getty Images
Novak Djokovic Wimbledonban.
24.hu
2026. 07. 05. 20:52
Novak Djokovic Wimbledonban.
Matthew Stockman/Getty Images
Novak Djokovic Wimbledonban.
A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic sikerrel vette a nyolcaddöntőt vasárnap a wimbledoni teniszbajnokságon, ezzel történelmet írt.

A 39 éves szerb sztár négy szettben győzte le Roman Szafjullint, aki a kvalifikációból verekedte fel magát a főtáblára. Djokovicnak ez volt a 106. wimbledoni győzelme, ezzel megdöntötte a férfiak között csúcstartó Roger Federer rekordját, az örökranglistán pedig már csak Martina Navratilova (120) előzi meg.

A hétszeres wimbledoni bajnok a nyolc között a harmadik helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-mal vagy a Marozsán Fábiánt és Fucsovics Mártont is búcsúztató spanyol Alejandro Davidovich Fokinával csap össze.

Végeredmény, Wimbledon, nyolcaddöntő

Djokovic (szerb, 7.)-Szafjullin (orosz) 7:6 (8-6), 6:3, 3:6, 6:3

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