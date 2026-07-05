Novak Djokovic 39 évesen írt történelmet Wimbledonban

A 39 éves szerb sztár négy szettben győzte le Roman Szafjullint, aki a kvalifikációból verekedte fel magát a főtáblára. Djokovicnak ez volt a 106. wimbledoni győzelme, ezzel megdöntötte a férfiak között csúcstartó Roger Federer rekordját, az örökranglistán pedig már csak Martina Navratilova (120) előzi meg.

No man has won more matches at Wimbledon, ever. Novak Djokovic overtakes Roger Federer’s record to secure a historic 106th gentlemen’s singles win at The Championships 👑 pic.twitter.com/sJ6Ee5nt7u — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

A hétszeres wimbledoni bajnok a nyolc között a harmadik helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-mal vagy a Marozsán Fábiánt és Fucsovics Mártont is búcsúztató spanyol Alejandro Davidovich Fokinával csap össze.