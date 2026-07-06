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Sport

Megdőlt a legrégebbi úszó világcsúcs

Summer McIntosh egy 2009-es világcsúcsot döntött meg.
Alex Slitz/Getty Images
24.hu
2026. 07. 06. 08:50
Summer McIntosh egy 2009-es világcsúcsot döntött meg.
Alex Slitz/Getty Images

Summer McIntosh megjavította a női 200 méter pillangó világcsúcsát vasárnap, a kanadai úszók Montrealban zajló válogatóversenyén. A háromszoros olimpiai bajnok klasszis 2:01.65 perces idővel nyerte meg a számot, 16 századdal megdöntve Liu Cö-kö 2009-ben elért rekordját (2:01.81 p), írja az MTI.

A 19 éves McIntosh ezzel az utolsó olyan egyéni csúcsot döntötte meg, amit cápadresszben úsztak.

A rekord megjavítása McIntosh berobbanása óta csak idő kérdése volt, a fiatal sportoló ugyanis már a tavalyi világbajnokságon is nagyon közel volt hozzá, mindössze 18 századdal maradt el tőle.

A kanadai válogatón a kaliforniai Irvine-ben augusztus 12. és 15. között sorra kerülő Csendes-óceáni bajnokságon szereplő csapatba kerülés a tét. McIntosh a válogatóversenyen hétfőn 400 méter vegyesen, kedden 400 méter gyorson, szerdán pedig 200 méter vegyesen indul.

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