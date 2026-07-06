Megdőlt a legrégebbi úszó világcsúcs

Summer McIntosh megjavította a női 200 méter pillangó világcsúcsát vasárnap, a kanadai úszók Montrealban zajló válogatóversenyén. A háromszoros olimpiai bajnok klasszis 2:01.65 perces idővel nyerte meg a számot, 16 századdal megdöntve Liu Cö-kö 2009-ben elért rekordját (2:01.81 p), írja az MTI.

A 19 éves McIntosh ezzel az utolsó olyan egyéni csúcsot döntötte meg, amit cápadresszben úsztak.

WORLD RECORD SUMMER MCINTOSH SHE’S DONE IT IN MONTREAL Canadian swimmer phenom Summer McIntosh takes down the longest standing women’s world record (6,101 days). It’s an astounding 2:01.65 in the 200m butterfly. McIntosh now holds FOUR long course world records pic.twitter.com/kgoeCNMGJN — Devin Heroux (@Devin_Heroux) July 5, 2026

A rekord megjavítása McIntosh berobbanása óta csak idő kérdése volt, a fiatal sportoló ugyanis már a tavalyi világbajnokságon is nagyon közel volt hozzá, mindössze 18 századdal maradt el tőle.

A kanadai válogatón a kaliforniai Irvine-ben augusztus 12. és 15. között sorra kerülő Csendes-óceáni bajnokságon szereplő csapatba kerülés a tét. McIntosh a válogatóversenyen hétfőn 400 méter vegyesen, kedden 400 méter gyorson, szerdán pedig 200 méter vegyesen indul.